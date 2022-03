Journée mondiale de l'eau : à la rencontre d'un chasseur de fuite dans l'Yonne

A l'occasion de la journée mondiale de l'eau, célébrée le 22 mars, l'ONU met l'accent sur la gestion de l'eau potable dans le monde. Dans la lutte contre le gaspillage de l'eau potable, on trouve des professions qui œuvrent quotidiennement contre ce gâchis, notamment dans l'Yonne.

Depuis deux ans, Loïck Maurice est chercheur de fuites dans l'agglomération auxerroise. Son travail consiste à repérer précisément les fuites d'eau du réseau souterrain.

Comment repérer une fuite invisible ?

Grâce à un réseau de capteurs sonores installés dans presque chaque rue de la ville d'Auxerre, Loïck Maurice reçoit des alertes sur son logiciel. Si une sonde détecte une fréquence trop élevée, elle le signale par une balise orange ou rouge selon l'urgence. Ce jour-là, rue du Carré Pâtissier, une sonde s'est allumé en rouge.

Installation des corrélateurs pou repérer une fuite © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Une fois sur place, le chercheur de fuites installent des corrélateurs. Il s'agit de capteurs placés en amont et en avale de la fuite qui permettent de la localiser exactement et, surtout, de l'écouter. À l'oreille, Loïck Maurice est capable d'estimer l'ampleur de la fuite. Ici, entre 1 et 2m³ d'eau s'écoulent par heure soit une cinquantaine de m³ d'eau potable perdus par jour.

Chaque réseau a sa spécificité

Selon le type de canalisations des réseaux de distribution d'eau, les méthodes et le temps de repérage ne sont pas les mêmes.

Un réseau en PVC, comme à Jussy, par exemple, demande beaucoup plus de temps de recherche. Le son ne résonnant pas comme dans des tuyaux en fonte, le chercheur de fuite parcours parfois des dizaines de kilomètres à pied, pour vérifier chaque sonde et espérer trouver la fuite invisible.

Sur le réseau auxerrois, la société Suez estime à environ 25 % les pertes d'eau potable qui n'arrivent pas jusqu'au robinet des particuliers.

Astrid Maigné-Carn