C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Une ressource qui nous paraît ultra-accessible : il suffit d'ouvrir un robinet pour se remplir un verre ou se faire couler un bain. Mais la ressource précieuse se fait de plus en plus rare. L'Occitanie traverse une période de sécheresse. Et plus largement, selon l'ONU, un quart des êtres humains pourraient manquer d'eau potable d'ici 2030. Dans ce contexte, est-ce bien raisonnable d'avoir une piscine dans son jardin ? L'Occitanie est la deuxième région la plus équipée derrière la région Alors, faut-il des restrictions pour le remplissage des piscines cet été pour préserver la ressource ? On a posé la question à Thierry d’Auzers, le Président de l’Association Française des Pisciniers et Piscinistes et PDG de l'entreprise EverBlue à Castelnau d'Estrétefonds.

Est-ce que les piscines consomment beaucoup d'eau ?

Non, la consommation d’eau des piscines privées représente 0,15% de la consommation totale d’eau potable en France. En plus, les piscines sont en circuit fermé. Donc une fois qu'elles sont remplies, il suffit de bien les entretenir avec des traitements de l'eau adaptés.

Pour vous, les piscines n’ont pas à rougir par rapport à d’autres consommations ?

Une fuite de robinet, c'est 18 mètres cubes par an quand une piscine consomme dix mètres cubes par an.

Est-ce que les propriétaires sont réglementés, contrôlés sur leur consommation quand ils remplissent leur piscine ?

Aujourd'hui, on montre du doigt les propriétaires de piscines qui seraient des vilains petits canards. Il faut juste remettre l'église au centre du village : aujourd'hui, et ça n'a pas bougé depuis des dizaines d'années, on a des fuites sur les canalisations d'eau qui représentent à peu près pour la France un milliard de mètres cubes. C'est la consommation d'eau de la Belgique. Les entreprises qui sont censées gérer la distribution d'eau ne font rien puisqu'elle elles sont payées à partir du moment où l'eau sort de la source même si vous n’êtes livré qu’à 80 %.

Quelles solutions les piscines étudient en ce moment pour consommer moins d'eau ?

Il y a différentes possibilités : la récupération d'eau de pluie avec des bassins de rétention. Lorsque l'on fait des rénovations de piscines, on peut aussi transférer l'eau de la piscine vers une sorte de bonbonne qui permet de conserver l'eau, de la retraiter et de la remettre dans le circuit. Il faut aussi savoir que les piscines, aujourd'hui en moyenne, font 30 ou 40 mètres cubes. Il y a une vingtaine d'années, c'était plus de 100 mètres cubes d'eau. que les piscines pistes ont beaucoup travaillé pour diminuer et l'air du temps pour qu'il y ait des moins de au moins de consommation en eau.

Comment se porte la demande de piscines ? Est-ce que leur taille a évolué ?

Oui, les piscines sont de plus en plus petites parce que les terrains aussi sont de plus en plus petits. Les piscines qui, il y a 30 ans, faisaient onze ou douze mètres de long sur cinq de de large, ça n'existe pratiquement plus.

Que pensez-vous des maires des Pyrénées-Orientales ou d'Ardèche qui prennent des arrêtés pour suspendre la délivrance des permis de construire de piscines ? Selon vous, ils se trompent de combat ?

Chaque goutte d'eau compte. Mais les communes où des maires ont décidé de suspendre ou d'arrêter la construction de piscines pour manque d'eau se trompent peut-être. Si l'on analyse les données, on peut savoir pour chaque commune quelles sont les pertes d'eau dans les canalisations. Il faudrait se pencher sur le renouvellement des canalisations. Aujourd'hui, une canalisation est renouvelée tous les 50 à 80 ans.