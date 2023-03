Journée mondiale de l'eau : la Bretagne alimentée surtout par les eaux des rivières et barrages

"C'est bien, il pleut, ça va recharger les nappes". C'est ce qu'on entend souvent, mais c'est plutôt faux en Bretagne. En cette journée mondiale de l'eau des Nations Unies, focus sur l'une des particularités de l'eau en Bretagne, avec Jean Placines, directeur de la délégation Armorique de l'Agence de l'eau en Bretagne.

France Bleu Breizh Izel : Il pleut ce mercredi, on peut dire que c'est bien ?

Jean Placines : C'est bien dans la mesure où on a vécu une sécheresse 2022 importante. On a vécu une recharge hivernale très difficile avec un mois de février sans quasiment de pluie. Ça nous permettra effectivement de reconstituer un petit peu la ressource qu'on a dans nos barrages, puisqu'on est essentiellement alimenté par des barrages en Bretagne.

Donc peu de nappes phréatiques, la Bretagne est surtout alimentée par des eaux de surfaces ?

C'est tout à fait ça. Et là, on a une situation atypique par rapport à la France. Effectivement, la région Bretagne est alimentée à partir de 67 % d'eau de surface, eaux de rivières et de barrages et 24 % d'eaux souterraines. Dans le reste de la France, c'est quasiment le contraire, c'est 65 % de l'alimentation en eau potable qui provient d'eaux souterraines. Donc, on est dans une situation atypique avec un autre fameux socle de granite, de schiste où il n'y a pas de grandes nappes phréatiques comme en Beauce comme dans le bassin aquitain. On n'a pas de réserves importantes.

Il faut donc qu'il pleuve en Bretagne de façon régulière.

C'est ça et hélas, le dérèglement climatique va augmenter le nombre de jours sans pluie, on l'a vu en février, en septembre-octobre.

Eau et Rivières de Bretagne sensibilise à la pose de mousseurs sur les robinets pour économiser l'eau, c'est le plus efficace ?

Effectivement, c'est un outil qui permet de moins consommer d'eau puisque quand on ouvre le robinet avec un mousseur, il y a moins de débit d'eau qui va passer dans le robinet. Mais il y a plein d'autres solutions possibles pour économiser de l'eau à la maison. Utiliser les machines à laver la vaisselle, qui économisent beaucoup plus d'eau que quand on lave la vaisselle à la main. Prendre plutôt une douche que prendre un bain, il y a plein de choses qu'on peut faire à la maison pour baisser notre consommation en eau.

D'ailleurs, la région Bretagne est plutôt exemplaire sur ce sujet puisque c'est 148 litres par jour et par habitant au niveau de la moyenne nationale. En Bretagne, on est à 125 litres et on est à peu près à 20 % en dessous de la moyenne nationale. C'est diversifié suivant les départements. Dans le Finistère, on est à peu près la moyenne nationale. Dans les autres départements bretons, on est plus bas.

Ces derniers jours, certains magasins de bricolage ont subi des ruptures de récupérateurs d'eau. En installer, c'est aussi une bonne idée ?

Effectivement, aujourd'hui, l'objectif principal, c'est l'économie d'eau, la sobriété. La Première ministre va annoncer dans quelques jours un plan national sur la gestion de l'eau. L'axe le plus important sera la sobriété. Récupérer l'eau de pluie qui tombe sur sa toiture avec des bacs et la réutiliser pour l'arrosage des jardins, pour laver la voiture hors période déficitaire évidemment et peut-être pour alimenter par exemple les WC. Si vous faites des travaux dans votre maison, c'est possible de mettre l'eau des toitures dans les WC, on n'a pas besoin d'eau potable pour tirer la chasse d'eau. Et la chasse d'eau des WC, c'est important puisqu'on va assez souvent aux toilettes dans la journée et on peut économiser jusqu'à 30 % de notre consommation quotidienne

Est-ce que certaines pratiques se font de moins en moins ? Goudronner les allées de jardin ?

Ça se fait encore. Il faut pourtant éviter d'imperméabiliser les sols. Il est important aujourd'hui que l'eau qui coule à un endroit puisse percoler et rentrer dans le sol à l'endroit où elle coule de manière à éviter de concentrer cette eau et de la rejeter plus loin. À l'Agence de l'eau, on prône la gestion de l'eau à la parcelle, c'est-à-dire éviter d'imperméabiliser ses allées, de mettre des dalles, mais essayer de mettre des revêtements qui permettent à l'eau de s'infiltrer là où elle tombe.

