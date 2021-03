Journée mondiale de l'eau : le rôle essentiel des zones humides en Haute-Garonne

C'est la journée mondiale de l'eau, une ressource indispensable à la vie. Une matière première essentielle tant pour le développement humain que pour le maintien des écosystèmes. Or, les zones en situation de risque hydrique, où l’eau s’avère insuffisante en qualité ou en quantité, s’étendent et ce phénomène est exacerbé par le changement climatique. Un fléau qui menace l'ensemble de la région Occitanie. Afin d’optimiser la gestion de l’eau, le conseil départemental de Haute-Garonne a lancé en fin d'année dernière son projet nommé Garon’amont dans lequel 32 actions ont été adoptées avec, notamment, le classement de 26 espaces naturels en zones humides. Une très bonne nouvelle pour les associations qui œuvrent au quotidien pour leur protection.

Les zones humides sont de plus en plus importantes en raison de la multiplication des périodes de sécheresses

La Haute-Garonne compte un peu plus de 4.000 hectares de zones humides ce qui représente à l’échelle du département seulement 0,006% du territoire. Une proportion très faible mais qui n'enlève rien à l'importance ces espaces naturels, devenus plus que jamais essentiels à l'heure du réchauffement climatique rappelle Françoise Noble, directrice de l’association AREMIP (Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées), un organisme chargé de la préservation de la biodiversité dans la région : "Les zones humides sont de plus en plus importantes en raison de la multiplication des périodes de sécheresses que l'on connaît. Certes ce sont des milieux qui sont souvent des petits éléments un peu disséminés mais qui sont très importants à préserver parce qu'ils contribuent à redonner de l'eau à des périodes où il n'en a plus du tout." Les zones humides "fonctionnent comme des éponges" explique Pascale Mahé la directrice de Nature en Occitanie, "elles stockent l'eau puis la relarguent au fur et à mesure de l'année au moment où il y en a besoin." Un régulateur naturel qui permet de limiter efficacement l'impact de la sécheresse et de la hausse des températures.

L'association Nature en Occitanie s'occupent de 17 des 26 espaces classés zones humides par le département en fin d'année dernière dans le cadre du projet Garon’amont. Des sites naturels que l'on trouve aussi bien à Merville, Portet-sur-Garonne ou encore Grenade. C'est un long travail qui démarre pour Pascale Mahé et son équipe, "mais il faut aller vite parce que ces zones humides ne sont pas toujours dans un très bon état de fonctionnement, il faut parfois les reconstituer ce qui demande davantage de moyens pour pouvoir véritablement les préserver dans la durée". Un investissement qui reste très bénéfique pour les collectivités puisqu'il coûte cinq fois moins cher de protéger les zones humides que de compenser la perte des services qu’elles rendent à la nature. France Bleu Occitanie recevra ce lundi matin à 7h45 Jean-Michel Fabre, le vice-président du conseil départemental en charge de l’environnement.