Journée mondiale de l'eau : un camion d'Eau et Rivières de Bretagne pour économiser l'eau

Le 22 mars est la Journée mondiale de l'eau, l'occasion pour les Nations unies d'appeler à une gestion durable de l'eau à nous inciter à agir pour lutter contre la crise de l'eau et de l'assainissement. C'est aussi ce que fait le camion Eau et Rivières qui sillonne la Bretagne : montrer comment, avec de simples outils, on peut économiser l'eau, cette ressource si précieuse.

Avec Mickaël Raguénes, chargé de mission Eau et Climat pour Eau et Rivières de Bretagne , on fait le tour de cette "maison" et notamment des pièces qui consomment de l'eau.

Des outils à la portée de tous

Premier arrêt, la salle de bain "sur laquelle il y a un effort conséquent à mener" explique Mickaël Raguénes. En effet, les sanitaires représentent 40 % de la consommation d'eau d'un foyer. Une famille de quatre personnes consomme 120 m3 d'eau par an.

Disposés côte à côte, un mitigeur standard et un autre, équipé d'un matériel hydro-économe : le mousseur par exemple. Un petit accessoire qui permet de réduire le débit. Pour observer la démonstration, "on appuie sur un bouton" poursuit l'animateur d'Eau et Rivières et on peut "comparer visuellement l'écoulement de l'eau et le volume consommé."

Résultat bluffant : d'un côté, sans mousseur, le verre gradué est presque plein. De l'autre, au contraire, il est quasiment vide et donc "c'est de l'eau qu'on a laissé dans la rivière et aux poissons", insiste Mickaël Raguénes.

Mickaël Raguénes distribue aussi un petit guide des économies d'eau qui recense tous les équipements utiles. Mis bout à bout, un foyer de quatre personne peut réduire d'un tiers sa consommation d'eau.

Economiser et redonner du sens

Autour du camion, on trouve quelques astuces pour économiser l'eau mais l'association cherche aussi à questionner notre rapport à cette ressource. "L'eau qu'on consomme ne vient pas de nulle part. C'est de l'eau qu'on prélève dans le milieu naturel". Qu'elle vienne "du puits, de la rivière ou de l'eau de pluie, c'est toujours de l'eau qu'on prélève. Et donc de l'eau qui ne finira pas dans les nappes", conclut Mickaël Raguénes.

En Bretagne, l'eau potable provient à 80 % des rivières.