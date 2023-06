Journée mondiale de l'environnement : la biodiversité en danger dans la Loire

En cette journée mondiale de l'environnement, notre invité est le responsable du pôle conservation à France Nature Environnement dans la Loire.

Comment se porte la nature dans le département de la Loire ?

ⓘ Publicité

Renaud Doitrand : On a le sentiment qu'elle va plutôt bien parce que ça reste effectivement vert, boisé et il y a encore de l'eau en ce moment. Mais on l'a bien vu l'année dernière, il y a beaucoup de cours d'eau qui se sont retrouvés à sec et c'était c'est assez nouveau.

Et puis l'effondrement de la biodiversité commence ici aussi. Avec la disparition de nombreux insectes notamment. Il faut savoir que sur 100 000 espèces connues en France, il y a 40 000 insectes et 80 % ont disparu en 30 ans. Or, ils sont essentiels dans la chaîne alimentaire pour les oiseaux.

Cette disparition des insectes se voit sur le pare-brise des voitures. Ceux qui conduisent depuis 30 ans se rendent bien compte que la nuit, autrefois, en 30 minutes ou 1 h, il fallait nettoyer son pare-brise. Aujourd'hui, vous pouvez rouler 2 ou 3 h et vous avez deux moustiques sur votre pare-brise seulement.

C'est à cause de la disparition des insectes que les oiseaux disparaissent aussi ?

En partie, oui et la disparition des insectes et des oiseaux a la même cause, ce sont les pesticides. La deuxième source de disparition, c'est la pollution lumineuse. La lumière attire une partie des insectes qui vont s'épuiser toute la nuit et qui vont être des proies faciles. Et puis, il y a une autre partie des insectes pour qui la lumière est une barrière.

Dans le département de la Loire, il y a dix ans on avait une centaine de communes sur les 323 qui éteignaient la nuit. Au bout de dix ans, on a réussi à convertir 100 communes de plus, mais il reste encore 80 à 100 communes à convaincre, même si certaines l'ont fait récemment avec les conditions économiques.

Donc le constat est assez alarmant, mais qu'est ce qu'on fait une fois qu'on dresse ce constat ? Est ce qu'une journée mondiale de l'environnement c'est utile ?

C'est toujours utile de parler de l'environnement et de la biodiversité. Nous, c'est notre priorité depuis le départ à France Nature Environnement, c'est de sensibiliser avant tout les jeunes, mais aussi le grand public à l'Écopôle du Forez. Pour les jeunes ont fait à peu près 1 000 animations par an auprès des scolaires dans tout le département, dont 200 à l'Écopôle.

Sauf que si les politiques n'agissent pas, il ne se passera rien ?

Bien sûr, les politiques doivent être efficaces. On est plutôt bien accompagné avec le département de la Loire qui a une politique d'espaces naturels sensibles importante et qui nous soutient à l'Écopôle. Mais le conseil régional, par ailleurs, depuis 2016, a complètement réduit à zéro l'ensemble des financements qui nous été destinés. Et par ailleurs, le conseil régional n'a pas accepté de mobiliser le fonds européen qui finançait les zones Natura 2000 dans toute la région Auvergne Rhône-Alpes.

La conséquence directe, c'est qu'il y a 268 sites Natura 2000 qui ne savent pas aujourd'hui comment ils seront financés demain.

Pourquoi, à votre avis, les politiques rechignent comme ça à prendre des mesures efficaces et à donner de l'argent dans ce domaine alors qu'on sait que le constat est alarmant ?

Alors c'est compliqué. Il y a beaucoup de lobbies qui agissent contre l'environnement depuis toujours. On a commencé à parler de réchauffement climatique il y a 120 ans. Pendant 100 ans, les entreprises ont tout mis en œuvre pour contourner les observations des scientifiques. Donc, il y a des actions simples qui pourraient être mises en œuvre par les politiques comme l'interdiction des pesticides, l'arrêt des subventions de l'agriculture qui utilisent les pesticides serait déjà un geste primordial, mais aussi interdire les entreprises qui fabriquent des pesticides interdits en Europe. Il y en a certains qui sont fabriqués en France et qu'on exporte ensuite en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud.