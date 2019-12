Journée mondiale de lutte contre le sida : le Conseil national du sida critique la politique de prévention

Ce dimanche, comme tous les ans le 1er décembre, c'est la Journée mondiale de lutte contre le sida. En France, les contaminations sont en baisse. D'après les chiffres 2018 de Santé publique France les contaminations ont diminué de 7% par rapport à 2017. Et de 13% en 5 ans. Mais cette semaine le Conseil national du sida a rendu un avis très critique. Cette commission indépendante parle d'échec de la politique de prévention.

Pourquoi le Conseil national du sida parle d'échec de la prévention ?

Le le Conseil national du sida parle d'échec de la prévention d'abord parce que la réduction du nombre de personnes contaminées n'est pas aussi importante que dans d'autres pays comparables. Alors que la France dispose de tous les moyens de lutte contre le sida.

En plus et surtout, le Conseil national du sida souligne qu'il n'y a aucun progrès dans les populations dites clés. Comme les homosexuels qui représentent 41% des primo infections et les hommes et femmes nés à l'étranger, notamment en Afrique subsaharienne qui représentent 26% des contaminations . Et pas non plus d'améliorations dans certaines régions françaises.

Autre reproche du Conseil : le manque de dépistage

L'autre reproche du Conseil concerne le manque de dépistage. C'est pourtant à ses yeux, le moyen clé de la lutte pour faire reculer le VIH. Plus de la moitié des personnes qui ont découvert leur séropositivité n'avaient jamais fait de test avant. Et 30% des personnes contaminées ont été dépistées à un stade déjà avancé.

Résultat, pour le Conseil, les objectifs de la France pour 2020 contre le VIH ne seront pas atteints. Il s'agissait d'arriver à 95% de personnes infectées diagnostiqués et soignées.

D'où son appel à une forte remobilisation nationale contre l'épidémie.