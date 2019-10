Journée mondiale des animaux : une journée pour encore mieux les traiter

13 millions de chat et moaw et moaw !

La Journée mondiale des animaux a lieu ce vendredi 4 octobre. A cette occasion, des événement sont célébrés dans le monde entier et bien sûr un peu partout en France. Logique car nous adorons les animaux. Avec presque 13 millions de chats, plus de 7 millions de chiens et 34 millions de poissons, on est les champions d'Europe des animaux domestiques.

Pourquoi une Journée mondiale des animaux ?

Cette Journée mondiale sert à en faire encore plus pour améliorer les conditions de vie des animaux. Et de tous les animaux : d'élevage, sauvages ou bien sûr domestiques. D'où les nombreux événements organisés par les associations qui les défendent pour nous sensibiliser à leurs besoins et à leur protection.

Une volonté de bienveillance pour les animaux qui ne date pas d'hier

La journée des animaux a été lancée en 1931. Et si elle a lieu le 4 octobre c'est parce que c'est le jour de la saint François d'Assises, le protecteur de tous les animaux.

Alors, nous à notre niveau qu'est ce qu'on peut faire pour marquer cette journée ? Déjà soutenir toutes les associations de défense des animaux. Soit par un don, soit en leur donnant un coup de pattes, soit en adoptant un animal. Sinon, on peut aussi faire encore plus de câlins que d'habitude à la petite personne à plumes, à poils ou à écailles qui partage notre vie.