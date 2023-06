Journée mondiale des océans : opération zéro mégot dans la presqu'île de Guérande

Près de 100 km de littoral dans la presqu'île guérandaise et sur la quarantaine de sites de baignades, aujourd'hui il y a six plages non-fumeur : au Pouliguen, à Batz-sur-Mer, à Assérac, et même au plan d’eau de Brière à Saint-Lyphard. Pour autant, chaque année, 600.000 mégots de cigarettes sont écrasés sur la voie publique ou dans le sable et finissent bien souvent dans les eaux de baignade.

Un seul mégot pollue à lui seul 500 litres d'eau

Petit déchet mais costaud pollueur. C'est même "un désastre écologique" écrit Cap Atlantique dans son communiqué.

Car un mégot, avec ses matières plastiques et ses milliers de substances chimiques qui le composent, souille à lui tout seul 500 litres d’eau. "Ce maxi pollueur est encore le deuxième déchet le plus ramassé sur nos plages, un vrai problème de société" dénonce la communauté d'agglomération qui rappelle le chiffre à l'échelle national : chaque année, en France, le total des mégots jetés dans la nature représente entre 20 000 et 25 0000 tonnes, soit plus de deux fois le poids de la Tour Eiffel.

Pour la troisième année, Cap Atlantique relance donc ce jeudi 8 juin l'opération "Zéro mégot" : 10. 000 cendriers de poches gratuits vont être mis à disposition dans les mairies et les offices du tourisme ces jours-ci avant d'être distribués cet été sur les plages, notamment à disposition du public dans les postes de secours. Un seul but : éradiquer cette pollution.

Mais où vont les mégots collectés ?

Les mégots collectés sont jetés dans les 200 mégotiers publics présents sur les 15 communes, et puis en bout de chaîne, ces mégots sont recyclés en mobilier urbain par la société "Mé-Go" mandatée par l’agglo et dont l’usine est basée à Brest. Annabelle Garand, déléguée à la transition écologique chargée de la qualité des eaux, et adjointe au maire de La Baule-Escoublac rappelle : «l’objectif de cette opération est d’aider chacun à casser ses mauvais automatismes dévastateurs pour notre environnement en offrant un petit outil, le cendrier de poche. C’est vital pour nos plages et notre océan".

10.000 cendriers de poche distribués gratuitement : l'an dernier 240 kilos collectés recyclés pour du mobilier urbain - Cap Atlantique

Pour que les mentalités changent avec le climat

L’année dernière, plus de 240 kilos de mégots ont ainsi été collectés contre 89 kilos en 2021. Plus que l'an dernier, moins que l'année prochaine, c'est l'espoir de Cap Atlantique, car ce serait en somme la preuve que les mentalités changent avec le climat.