Journée mondiale des serpents : au zoo de Jurques, Guillaume Oury vous apprend à les aimer

Le 16 juillet 2023, c'est la journée mondiale des serpents ! À cette occasion, France Bleu Normandie vous propose d'apprendre à connaître ces reptiles souvent mal aimés afin de contrer les fausses idées qui circulent parfois à leur sujet. En Normandie, on compte cinq espèces, principalement des couleuvres inoffensives que vous avez peut-être déjà vu en forêt ou dans le fond de votre jardin. Le parc zoologique de Jurques, entre Vire et Caen, a aménagé depuis quelques années un espace dédié aux reptiles, aux araignées et donc aux serpents !

ⓘ Publicité

Les visiteurs se prêtent également au jeu ! © Radio France - Louis Fontaine

Combattre les préjugés et éduquer

Guillaume Oury est le directeur du zoo de Jurques. Véritable passionné des serpents, il s'attache à avertir et éduquer le grand public sur la présence de ces espèces chez nous : "Il faut savoir les respecter, les connaître. Le but d'une visite dans un parc zoologique, c'est d'aller rencontrer les gens qui s'occupent des animaux, qui vont pouvoir expliquer à nos visiteurs que le serpent n'est pas dangereux. Un serpent, ce n'est pas dégoûtant, un serpent, ça a une utilité et on sensibilise quand même de plus en plus aux espèces locales parce que les gens connaissent très peu les espèces qui se trouvent dans leur propre jardin ou dans leur région. [...] Vous pouvez avoir des gens qui ont du terrain et qui ont probablement des serpents qui passent dans leur jardin régulièrement. Si vous avez du compost par exemple, nous, au zoo, on a un tas de compost qui sert de couveuse aux couleuvres. Justement, on a des bébés qui sortent souvent de notre tas de compost".

loading