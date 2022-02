Journée mondiale des zones humides : dans la Somme, des éleveurs s'engagent à les préserver

Jean-Louis Bouthors, éleveur et producteur laitier à Daours dans la Somme, devant une parcelle située en zone humide. Auteur : Céline Autin Copyright : Radio France

Des troupeaux de vaches au service des zones humides : dans la Somme, 78 agriculteurs s'engagent dans le Programme de Maintien de l'Agriculture en Zone Humide (PMAZH) initié en 2012 sur la Plaine Maritime Picarde et en 2015 sur la Moyenne Vallée de la Somme. À l'occasion de la journée mondiale des zones humides, ce 2 février, France Bleu Picardie s'intéresse à l'un de ces agriculteurs, Jean-Louis Bouthors, installé à Daours.

Une prise de conscience lors de la crise du lait

Cela fait trois ans que Jean-Louis Bouthors fait partie du programme PMAZH. Cet éleveur de vaches laitières subit de plein fouet la crise du lait en 2016, et décide de changer ses pratiques à la suite de ce passage à vide. "Il a fallu repenser plein de leviers, explique-t-il au milieu de son exploitation. Remettre en question des pratiques qu'on pensait acquises, repasser à un élevage plus extensif, ce qu'on faisait avant."

Une prairie en zone humide sur l'exploitation de Jean-Louis Bouthors, à Daours dans la Somme. © Radio France - Céline Autin

Jean-Louis Bouthors est accompagné par la Chambre d'agriculture de la Somme, mais aussi par le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France : "c'est un dialogue constant sur ce qu'on fait au niveau de l'exploitation. Il faut arriver à entendre les critiques ou les remarques, ce qui peut ne pas être facile pour tout le monde", sourit-il.

La moitié de ses prairies sont aujourd'hui situées en zone humide, pour certaines par l'intermédiaire de la commune de Daours. En s'engageant dans le programme, Jean-Louis Bouthors se voit "à mi-chemin entre l'agriculture intensive et le bio". Interdit l'engrais dans les zones humides, moins de vaches à paître à l'hectare dans ces milieux : il faut faire avec certaines contraintes, mais Jean-Louis Bouthors touche aussi des aides (dites "mesures agroenvironnementales") pour compenser. Il peut aussi valoriser son lait auprès d'un groupe laitier.

L'élevage permet de maintenir les milieux ouverts

Du point de vue de l'exploitant, la préservation des zones humides est indispensable : "on a de l'herbe toute l'année par rapport à d'autres zones du bassin. Simplement, le calendrier est assez aléatoire chaque année. Et puis en terme de bien-être animal, on parle de zones souvent un peu boisées, très agréables pour les génisses."

Pari gagnant également selon le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France, représenté par son chargé de mission Gaëtan Rivière : "dans ces zones humides, on trouve des espèces naturelles remarquables comme le criquet ensanglanté ou bien l'orchidée sauvage. Si on retire l'élevage, la zone va se reboiser et cela au détriment de ces espèces qui recherchent des milieux ouverts." Enfin, du point de vue de la commune de Daours, le maintien du milieu ouvert par l'élevage permet un entretien à peu de frais de la zone humide.

Seule inquiétude à l'horizon : les discussions actuelles autour du nouveau budget de la Politique Agricole Commune, à Bruxelles. De premières ébauches annoncent des baisses d'aides sur les mesures agroenvironnementales, importantes pour le fonctionnement des exploitations dans les milieux humides.02