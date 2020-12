Journée mondiale du climat : Camille Etienne, une Savoyarde symbole de l'écologie

Sur Youtube, sur Instagram, sur France Info ou encore à l'université d'été du Medef, Camille Etienne est devenue l'une des porte-parole d’une génération engagée face à l'urgence climatique. La Savoyarde de 22 ans se fait notamment connaître après le premier confinement grâce au court-métrage « Réveillons-nous », une vidéo qui totalise plus de 15 millions de vues sur les réseaux sociaux. Elle s'engage auprès du groupe de youtubeurs, "On est prêt".

La crise climatique n'est pas prise au sérieux par une partie de l'ensemble de classe dirigeante." - Camille Etienne, activiste écologiste

Camille Etienne grandit en Savoie, à Peisey-Nancroix, dans le parc national de la Vanoise. Changement de cadre après son départ à Paris où elle poursuit ses études à Sciences Po. Quand tout s'accélère, elle décide de prendre une année de césure pendant son master pour se consacrer à l'écologie et à l'urgence climatique.

Aujourd'hui, son quotidien, ce sont des allers-retours au Parlement européen pour militer aux côtés d’autres activistes comme la Suédoise Greta Thunberg mais aussi pour faire du lobbying auprès de décideurs politiques et de patrons d'entreprises : "Je suis en relation avec des scientifiques du GIEC qui prennent le temps de m'expliquer, de vulgariser les rapports. [...] Il faut ensuite porter médiatiquement ces mesures, non pas convaincre les gens, mais leur dire « voilà les faits, merci de les écouter. »"

Le Covid-19, preuve qu'il est possible d'agir

Si la pandémie de coronavirus a au moins eu un impact positif, c'est dans la tête des gens : "Si on nous avait dit que dans un an, il y aurait une pandémie, personne ne l'aurait cru." Et la réponse des gouvernements, rapides, est une preuve selon Camille Etienne qu'il est possible d'agir : "On réalise qu'en 24 heures, on peut mettre un pays sur pause. Donc on se rend compte que quand une menace pèse sur nous, on est capable d'y répondre. L'excuse de dire « c'est trop compliqué, c'est une grande machine », c'est faux."

Fin novembre, Camille Etienne intègre le classement des 50 Françaises qui ont fait l’année 2020, aux côtés de l’actrice Adèle Haenel, de l'économiste Julia Cagé ou de l’autrice Virginie Despentes.