Journée mondiale du climat : "Il faut accepter que la mer ronge certaines terres", dit un géographe samarien

Invité de France Bleu Picardie ce mercredi 8 décembre à l'occasion de la Journée mondiale du climat, Jean-Marc Hoeblich, président de l'association "Pour le Littoral picard et la Baie de Somme" indique qu'en Baie de Somme, le niveau des eaux monte. _"_Si on remonte en 1990, ça a été le choc lorsque les marchands de Cayeux ont été inondés. Cela se traduit par une érosion du littoral, déjà, mais surtout le risque de ce que l'on appelle la submersion marine, c'est à dire l'augmentation du niveau de la mer qui inonde ce que l'on appelle les bachants sur le littoral picard", ces terrains qui ont été enclos avec une digue pour gagner des terres sur la mer.

France Bleu Picardie : A quel point ce phénomène est imminent ?

Jean-Marc Hoeblich, président de l'association "Pour le Littoral picard et la Baie de Somme" : Ce phénomène pourrait très bien se reproduire cet hiver ou dans 10 ans, on ne le sait pas. Tout ceci est lié aux effets de tempêtes, aux surcotes, c'est-à-dire la montée exceptionnelle des niveaux des mers. Ce qui s'était passé lors des bachants : une digue cède et l'eau envahit un terrain.

France Bleu Picardie : Donc, ça veut dire que les populations pourraient être potentiellement menacées en baie de Somme ?

Jean-Marc Hoeblich : En effet, certaines maisons ont été construites autrefois dans des zones qui seraient maintenant inondées ou inondables. Si on prend le village de plaisance de Fort-Mahon Plage, lui, ne serait pas impacté par la submersion. En revanche, à l'arrière, tout serait inondé, là où vous avez quelques habitations.

France Bleu Picardie : Ce qui m'a impressionné quand on a un petit peu discuté, c'est que vous me disiez qu'Abbeville pourrait même redevenir une ville portuaire ?

Jean-Marc Hoeblich : On sait qu'au 15e siècle, des bateaux de haute mer arrivaient jusqu'à Abbeville. Mais avec la remontée du niveau de la mer, malgré l'ensablement de la baie de Somme, l'eau pourrait remonter d'une manière plus fréquente lors de marées de vive haut et lors de tempêtes. Eh bien, vous pourriez avoir des effets de tempête au fond de cet estuaire.

France Bleu Picardie : Vous évoquiez justement l'ensablement. Ça, c'est un deuxième problème qu'on rencontre pas mal dans la région.

Jean-Marc Hoeblich : Cet ensablement et régulier dans tous les estuaires, que vous soyez la Gironde, la Loire. Mais en baie de Somme, il y a un effet cumulé. Cette année, vous aviez un stock de sable dans la Manche qui a été poussé par le vent, les vagues, la houle et qui s'est accumulé dans le fond de l'estuaire avec des travaux faits par les hommes, comme l'estacade, c'est-à-dire la digue pour le chemin de fer, la création du canal maritime de Saint-Valery. Donc, si vous voulez des bêtises qui ont été faites au 19e siècle en croyant bien faire - il ne faut pas jeter la pierre aux nos ancêtres - mais tous ces phénomènes font que le sable qui, avec la houle, la marée, s'accumule part difficilement vers le large. Donc vous avez une accumulation progressive et les habitants de Saint-Valery savent très bien qu'en face, ils avaient autrefois ce qu'on appelle la Mollière, avec de huttes de chasse : maintenant vous avez des moutons qui pâturent.

France Bleu Picardie : La mer grignote un petit peu le territoire. Comment on peut réagir face à ça ?

Jean-Marc Hoeblich : Les études ont été faites depuis longtemps, mais c'est un petit peu dans la tête des personnes que l'on a du mal à accepter. Je dirais que c'est historique de laisser la mer gagner des terres ; donc, il faut changer d'idée, c'est-à-dire accepter que la mer ronge certaines terres et que l'on s'assure dans les endroits les moins submersibles, c'est à dire plus de 4 mètres ou 5 mètres par rapport au niveau de la mer. Il faut faire en sorte qu'on soit au dessus du niveau des mers. Que faire ? Si j'étais une personne là bas, je me poserais la question. Mais ça coûte.

France Bleu Picardie : Est-ce qu'il y a des portes de sortie ? Ou est ce que c'est très, très mal embarqué ?

Jean-Marc Hoeblich : J'ai beaucoup confiance en l'homme dans la mesure où il a toujours dû s'adapter. Simplement, cette adaptation se fait dans le déchirement, dans la douleur pour certains, dans le profit pour d'autres. Il faut le dire, ça a toujours été le cas. Et si ce n'est que s'il y a une concertation locale et nationale, il faut aussi trouver des solutions qui soient acceptables par les personnes qui ont ce problème.