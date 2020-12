Journée mondiale du climat : la crainte d'une submersion d'ici 2050 dans les Calanques

Ce mardi 8 décembre c'est la journée mondiale du climat. Dans les Calanques de Marseille, le changement climatique est une réalité depuis plusieurs années, des espèces sont apparues, d'autres ont disparu et la mer est de plus en plus chaude. Les autorités étudient les pires scénarios.

Les Calanques de Marseille n'échappent pas aux conséquences liées au dérèglement climatique. En cette journée mondiale du climat ce mardi 8 décembre c'est l'occasion de s'en rendre compte. Depuis quelques années, les changements sont visibles et le phénomène s'amplifie souligne le directeur national du Parc National des Calanques Didier Réault.

On constate de nouvelles espèces, l'exemple le plus marquant c'est le barracuda qui est sans doute le plus connu et qui commence à proliférer depuis quelques années dans nos eaux marseillaises bien au delà des eaux du Parc national

La biodiversité est aussi en train de se dégrader car quand l'eau se réchauffe, elle s'acidifie et certaines espèces comme les coraux blanchissent et finissent pas mourir. Il y a bien sûr un autre phénomène qui se ressent pas tous : c'est la hausse de la température de l'eau de la mer. Et la conséquence est bien connue : l'eau s'évapore, elle rencontre des masses d'air froid et l'énergie condensée entraîne des pluies torrentielles qui peuvent provoquer des inondations.

Le trait de côte pourrait diminuer

Cela fait déjà plusieurs années, que les autorités anticipent une diminution probable du trait de côte explique Didier Réault "on réalise des scénarios et des études qui permettent de voir comment la submersion d'ici 2050 pourrait être un élément réel sur le territoire du département des Bouches-du-Rhône et l'ensemble de la façade méditerranéenne ."