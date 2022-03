Journée mondiale du recyclage : chaque gestes comptent !

Qui dit recyclage, dit réduire et mieux gérer les déchets de chacun. Une solution que tout le monde fait, par habitude ou non, pour l’environnement. En réduisant nos déchets grâce au recyclage, on participe à la limitation de pollution. Chaque année, en France, 513kg de déchets sont produits par habitants. Des déchets qui polluent lorsqu’ils se retrouvent dans la nature ou lorsqu’ils se décomposent et créent du gaz à effet de serre (méthane). En changeant ses habitudes, il est possible de lutter contre le réchauffement climatique !

France Bleu vous rappelle qu’elles sont toutes les techniques qui découlent du recyclage :

Comment bien trier ses déchets ?

Même si le tri n’est pas le même dans toutes les communes, les trois poubelles (jaune, verte et bleu) sont la base du recyclage. Bien trier, c’est faciliter le recyclage de ses déchets par la suite. Pour éviter les bêtises, un membre du Syndicat Départemental de Transport et Valorisation des Déchets répond à vos questions les plus récurrentes.

Faites votre compost maison !

Vous avez un jardin mais pas de compost ? Pas de problème, vous pouvez le faire vous-même ! Créé votre propre engrais, le tout en faisant un geste pour la planète car vous recyclez. Suivez les conseils de Maryse Friot, experte en jardinage, pour un composteur artisanal 100% authentique et pas cher !

Faire du bricolage, c’est du recyclage ?

Prenez un vieux pneu de vélo et faites-en une ceinture : vous ne jetez pas donc vous recyclez ! Le “Do It Yourself” (fait le toi-même) est une manière de transformer un déchet en objet utile de manières créatives ! Evitez le gaspillage en faisant de votre théière cassée un pot de fleur, une seconde vie bien méritée.

Achetez en pensant à recycler !

Une consommation différente favorise aussi le recyclage. Acheter des vêtements ou des appareils électriques de seconde main est une technique de recyclage. Dès l’achat, vous pouvez participer au recyclage en regardant l’indice de réparabilité de vos achats par exemple. Parce que chaque geste compte !

