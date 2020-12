Journée mondiale pour le climat : "Emmanuel Macron, fidèle à lui même" pour Alternatiba à Saint-Etienne

La journée mondiale pour le climat commence mal pour les écologistes, outrés par ce message envoyé par le chef de l’État. Emmanuel Macron au Creusot aujourd'hui pour soutenir le nucléaire français.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Selon le chef de l’État, écologie et nucléaire ne sont pas incompatibles. C'est un mauvais signal envoyé en cette journée si particulière ?

Vincent Bony, porte-parole d'Alternatiba à Saint-Étienne : Les mauvaises solutions il y en a pas mal. Le nucléaire fait partie des prétendues bonnes solutions qui en sont en fait des mauvaises puisqu'on résout un problème en en créant un autre. On accumule des quantités de déchets dont on ne sait pas quoi faire, si ce n'est de les enterrer pour les générations futures. Emmanuel Macron est un grand champion pour faire des déclarations la main sur le coeur sur ce qu'il va faire et ce qu'il a compris. Les résultats ne sont non seulement pas à la hauteur mais aussi assez contradictoire. Il est fidèle à lui même.

Vous serez jugé le 1er février, vous serez jugé pour avoir décroché son portrait à la mairie de Sorbiers. Vous espérez être relaxé comme d'autres l'ont été récemment ?

L'enjeu c'est plutôt d'entendre qu'il y a un discours et la réalité et que la situation est vraiment mauvaise. Le Covid efface un certain nombre de gravités sur la question climatique. Tout converge aujourd'hui et il est urgent de faire quelque chose et pas seulement des discours. Décrocher le portrait de Macron c'est décrocher d'un système qui nous emmène à la catastrophe.

Invité : Vincent Bony, porte-parole stéphanois d'Alternatiba Copier

C'est la journée mondiale pour le climat mais pas grand chose d'organisé aujourd'hui...

Autant l'année dernière avait été importante, autant cette année on en a quasiment par parlé. Les mouvements sont un peu à l'arrêt. La crise sanitaire camoufle tout ça. On ne va pas rester comme ça, coincé par une situation qui nous envahit totalement alors qu'il y a plein d'autres problèmes. On ne peut pas dire que le seul problème de l'humanité aujourd'hui soit la pandémie.