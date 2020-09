PHOTOS - Journée mondiale pour le climat : une chaîne humaine dans le centre-ville du Mans

Près de 150 personnes ont participé ce samedi après-midi à une chaîne humaine dans le centre-ville du Mans, place de la République, à l'occasion de la journée internationale de mobilisation pour le climat. Parmi les participants, des associations de défense de l'environnement comme Greenpeace ou Alternatiba mais aussi des syndicats comme la CGT et FSU et des partis politiques comme la France Insoumise. Au total, elles sont près d'une vingtaine à être réunies.

Un rassemblement avec mesures sanitaires

Une chaîne avec évidemment distanciation sociale et masques pour tout le monde. Mais la crise sanitaire ne doit pas empêcher de se mobiliser, estime Manon. Pour elle, le climat en ce moment "tombe un peu aux oubliettes et encore plus avec le Covid, on ne parle plus que de ça mais faut pas oublier tout le reste".

Associer lutte écologiste et sociale, c'est l'objectif de ce rassemblement © Radio France - Soisic Pellet

La volonté d'une convergence des luttes

Pas question pour eux en effet d'opposer les "luttes sociales et les luttes climatiques", explique Marianne. "C'est une nécessité", ajoute-t-elle, "car le seul espoir est d'avoir une lutte globale pour un monde meilleur". Une convergence "évidente" aujourd'hui pour Anne-Sophie, venue avec ses deux enfants, qui se bat contre l'idée "d'être écolo seulement si on a les moyens".