Journée nationale de la résilience : "les Indriens vont être davantage exposés aux risques naturels"

Les tempêtes de grêle sur l'agglomération castelroussine en mai, les inondations dans le Cher en juin, et la sécheresse exceptionnelle cet été partout dans le Berry : les habitants de nos deux départements n'ont pas échappé aux catastrophes naturelles cette année. Des catastrophes liées au changement climatique, et qui risquent de se multiplier. Pour sensibiliser les populations, les élus et les collectivités à ces risques, le gouvernement organise ce 13 octobre la Journée nationale de la résilience. Rik Vandererven, le directeur de la Direction Départementale des Territoires de la préfecture de l'Indre (DDT), était l'invité de rance Bleu Berry ce matin.

Sensibiliser et préparer les populations

"Le but de cette journée, c'est de sensibiliser les citoyens, les auditeurs de France Bleu Berry, aux risques naturels" explique le directeur de la DDT, "parce qu'on sait que la plupart des concitoyens vont être davantage exposés au risque naturel, que ce soient les fortes températures, les inondations, les incendies de forêt et qui sont consécutifs aux changements climatiques". Une journée pour attirer davantage l'attention sur ces risques, via notamment des applications pour permettre au grand public de mieux appréhender ces événements. Ainsi, le gouvernement inaugure aujourd'hui une application "Vigicrues", du nom du site internet, pour envoyer des alertes et les mesures de prévention à appliquer.

On doit s'habituer à gérer ces phénomènes extrêmes qui seront beaucoup plus fréquents

"L'Etat doit montrer l'exemple"

Les citoyens ne sont pas les seuls concernés par cette sensibilisation ; fin septembre, plus de 200 élus indriens ont été conviés à une formation sur les enjeux du réchauffement climatique . Et dans le paysage castelroussin, une nouvelle cité administrative "écoresponsable" verra le jour dans quelques années. Lauréate de l’Appel à Défis 2022 « Innovations écoresponsables », elle bénéficie d'une aide de 100.000€ pour s'installer dans la caserne Bertrand, ancienne caserne militaire de la ville de Châteauroux. Avec, pour projet, un bâtiment "résilient" : installation de panneaux photovoltaïques, d'une chaudière biomasse, désimperméabilisation des sols, mobilités douces, et formation des 520 agents...

"Il faut que l'Etat qui, souvent, donne des injonctions aux collectivités territoriales et aux citoyens, montre l'exemple" souligne Rik Vandererven.

Ce jeudi, France Bleu Berry a aussi consacré son émission "Côté Experts" à cette Journée nationale de la résilience. Elle est à réécouter en podcast sur le site de France Bleu .