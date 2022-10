Journée nationale "Tous résilients": quels sont les risques naturels et industriels en Indre-et-Loire ?

Comment éviter à l'avenir des catastrophes industrielles comme l'explosion de l'usine de Lubrizol, à Rouen, il y a trois ans ? Comment mieux prévenir les feux de forêts de plus en plus nombreux chaque année en France ? C'est tout l'objet de cette journée nationale "Tous résilients face aux risques", dont c'est la première édition ce jeudi 13 octobre.

Il existe principalement deux types de risques : les naturels et les technologiques. Parmi les risques naturels, le département d'Indre-et-Loire est exposé aux feux de forêts - comme l'été dernier -, aux séismes, aux tempêtes, aux mouvements de terrain mais surtout aux inondations.

130.000 personnes concernées dans la métropole de Tours par la crue centennale

Dans la métropole de Tours, avec la Loire et le Cher, 130.000 personnes vivent dans un territoire considéré comme à "risque important" en cas de crue centennale, c'est-à-dire qui a une chance sur 100 de se produire chaque année.

Dans ce cas-là, le débit de l'eau peut atteindre 6.000 m³/s, soit huit fois plus qu'aujourd'hui. D'où l'intérêt de renforcer les digues, comme il y a quatre ans à Saint-Pierre-des-Corps. C'est une obligation inscrite dans ce qu'on appelle le plan de prévention des risques inondation (PPRI) révisé très régulièrement par les pouvoirs publics.

Heureusement, les inondations sont rares dans notre département. La dernière grande crue en Indre-et-Loire date de 1866. Et il est plus facile de prévenir ce risque de nos jours avec le réseau Vigicrues et Météo-France.

Deux grosses catastrophes industrielles au XXe siècle

Ensuite, parmi les risques technologiques, l'Indre-et-Loire est concernée par le risque nucléaire - avec la centrale d'Avoine et celle de Saint-Laurent dans le département voisin du Loir-et-Cher - et le risque industriel. Dans le département, nous comptons 9 sites classés SEVESO seuil haut, le plus élevé. Il y a notamment le dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps ou le stockage de gaz souterrain sur le site Storengy de Céré-la-Ronde.

En cas de problème, l'alerte est donnée par une sirène. Trois séquences d'une minute séparées chacune par un silence de cinq secondes. Les consignes de sécurité sont diffusées à la radio, notamment sur France Bleu Touraine.

Les deux dernières catastrophes industrielles remontent au siècle dernier. Il y a au d'abord l'explosion de la poudrière du Ripault à Monts en octobre 1943. Bilan : 74 morts, 18 disparus et 145 blessés. Et il y a eu l'incendie de l'usine chimique Protex, devenue Synthron, à Auzouer-en-Touraine en octobre 1988. Environ 250.000 habitants se sont retrouvés privés d'eau potable à cause d'un risque de pollution de rivière et des nappes.