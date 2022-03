Journée spéciale environnement : quel avenir pour les déblais du Grand Paris Express ?

A moins de quinze jours de l'élection présidentielle, France Bleu Paris poursuit sa série de journées thématiques consacrées aux enjeux de la campagne. Cette semaine, place à l'environnement, qui figure dans le top 5 des thèmes qui ont inspiré vos propositions sur la plateforme make.org dans le cadre de la consultation Ma France 2022. Les participants ont notamment soulevé la question de la gestion des déchets. L'Ile-de-France est particulièrement concernée avec le Grand Paris Express.

La carte des futures lignes de métro, dans le hall d'accueil de la Société du Grand Paris © Radio France - Sarah Tuchscherer

47 millions de tonnes de terre remontées à la surface

Le Grand Paris Express, c'est un chantier pharaonique, la construction de quatre lignes de métro autour de Paris, soit 200 kilomètres de voies nouvelles, souterraines à 90%. A la fin des travaux, d'ici 2030, ce sont 47 millions de tonnes de terre qui auront été excavées pour creuser tous ces tunnels. Une fois ramenée à la surface, la terre est d'abord caractérisée par des analyses chimiques, explique Thomas Gaudron, chargé du sujet à la Société du Grand Paris, le résultat de ces analyses détermine l'usage le plus adapté ensuite. Ces volumes peuvent servir sur le même chantier, pour construire des remblais notamment, ou être transportés pour servir à des aménagements paysagers (une butte dans un parc par exemple). Un infime pourcentage, 2%, est transformé en un nouveau matériau, béton, brique ou sous-couche pour la voirie.

Sur le chantier de la future gare de Gonesse, ces militants écologistes s'inquiètent de voir ces tonnes de terre amassées sur des sols fertiles © Radio France - Sarah Tuchscherer

En attendant de leur trouver une nouvelle vocation, ces amas de terre doivent souvent être stockés. C'est le cas à Gonesse, sur le chantier d'une future gare de la ligne 17. Siamak Shoara, du collectif pour le triangle de Gonesse, se désole de voir une pyramide de plusieurs mètres de haut se dresser devant lui, dépassant déjà les palissades dressées autour de la zone de travaux : "On détruit ici des sols de grande qualité puisque les terres sont cultivées depuis des milliers d'années. On est en train de les perdre définitivement".

Des projets qui suscitent des inquiétudes

A Bondy, les déblais ne sont pas encore là mais la perspective de voir entreposée des tonnes de gravats dans une zone densément urbanisée effraie les habitants. Lydia Kasparian est membre du collectif anti-nuisances de la ville, créé l'été dernier. Sa mère, âgée de 83 ans, fait partie des propriétaires qui risquent d'être expropriés pour laisser la place à l'emprise du chantier de la future station de métro. "Au total, la parcelle fait 3.000 mètres carrés, ce qui englobe plusieurs pavillons. On est en face d'une crèche départementale. Le va-et-vient des camions créera du bruit et de la pollution. Ça pose problème aux Bondynois" explique cette professionnelle de l'immobilier.

Thomas Gaudron est responsable des terres excavées au sein de la Société du Grand Paris © Radio France - Sarah Tuchscherer

A la Société du Grand Paris, Thomas Gaudron assure que les nuisances sont limitées au maximum. : "On fait un maximum de valorisation pour éviter autant que possible la création de nouveaux lieux de stockage. Lorsque cela est nécessaire, on vérifie évidemment qu'on a toutes les autorisations administratives. Après, des sites il en faut car les besoins sont importants. Et pas que pour les travaux du Grand Paris Express d'ailleurs". La SGP a ainsi identifié 400 sites susceptibles d'accueillir des déblais dans toute l'Ile-de-France. Une centaine ont ou sont déjà utilisés.