"France Bleu s'engage pour nos forêts" : les conséquences du réchauffement climatique dans le Centre

Ils possèdent 90% des forêts dans la région Centre-Val-de-Loire : les propriétaires privés se retrouvent en première ligne dans la gestion de cette ressource essentielle pour notre planète. Ils doivent faire face à plusieurs problématiques et enjeux. Le changement climatique qui touche les arbres, la gestion et l'adaptation des parcelles face à ce réchauffement, ou encore la problématique de l'engrillagement, qui concerne certaines régions comme la Sologne.

Les propriétaires forestiers à l'épreuve du changement climatique

Les propriétaires privés sont souvent réunis en coopérative, comme la CFBL Coopérative forestière par exemple; qui réunit près de 200 d'entre eux dans la région, pour 4 000 hectares de propriété forestière. Son directeur de la stratégie, Catherin de Rivoire, reconnaît que le changement climatique est devenu un enjeu majeur. Il a notamment des conséquences financières pour les propriétaires privés : "C'est très certainement une perte financière immédiate pour les propriétaires forestiers (...) quand vous avez un peuplements de chênes ou épicéas qui dépérit subitement à cause du dérèglement climatique, c'est une perte sèche. Normalement, on produit les chênes par exemple pour en faire de la charpente, c'est-à-dire pour en faire un usage noble. Quand le bois est altéré et quand il est mort, on en fait toujours quelque chose, mais ça va devenir plutôt du bois de trituration ou du bois de chauffage, ce qui est bien moins rémunérateur pour le propriétaire." explique le directeur de la stratégie de CFBL.

Pour faire face au changement climatiques, les propriétaires privés adaptent la gestion de leurs forêts, afin de les rendre plus résilientes, en associant par exemple plusieurs essences.

L'engrillagement en question

Il est une autre question qui provoque celle-ci le débat dans la région : celle de l'engrillagement, pointé du doigt par ses détracteurs car il "piège" les animaux et ne permet pas toujours leur libre circulation. Cela concerne essentiellement la Sologne, où de nombreuses forêts privés sont entourées de grillages. "L'engrillagement pose un certains nombre de problèmes complexes, c'est une évidence, mais il faut quand même garder en tête que le propriétaire paie des impôts (...) c'est une propriété privée (...) De la même façon que l'on a le droit de clore son jardin, on a le droit de clore sa forêt si aucun chemin public ne la traverse" tient à rappeler Catherin de Rivoire. Le directeur de la stratégie de CFBL tient également à préciser que le nombre de forêts concernés est assez réduit à l'échelle de la France; "probablement moins d'1%" selon Catherin de Rivoire.