Journée spéciale : France Bleu s'engage pour nos arbres et nos forêts vendredi 25 novembre

Après une première édition riche de promesses en 2021, France Bleu avec ses partenaires, l' Office National des Forêts, l' Union de la Coopération Forestière Française et avec le soutien de l'Aventure du Vivant consacre une nouvelle journée spéciale aux arbres et aux forêts. Toute la journée sur l'antenne, des reportages, des interviews avec les acteurs de la filière, qu'ils soient privés ou publics, et de nombreux sujets pour mieux comprendre l'importance des arbres et de nos forêts pour notre vie quotidienne et pour le bien-être de notre planète.

Les forêts françaises en quelques chiffres :

17 millions d’hectares sur 55 millions en métropole

31% du territoire

+2,7 millions d’hectares depuis 1985

Trois-quarts (3/4) des forets sont privés, équivalent à 12,6 millions d’hectares qui appartiennent à plus de 3 millions de propriétaires (ces forêts privées sont très morcelées)

La France est la 4e surface européenne en forêt (Suède, Finlande et Espagne)

454 700 emplois, soit 1,7% de l’emploi en France soit 392 700 emplois directs et 62 000 emplois indirects

Le chiffre d’affaire de la filiale bois c’est 60 milliard d’euros (dont 20 en amont et 40 en aval)

La forêt un filtre pour l'air et l'eau

Vos rendez-vous sur France Bleu

Vendredi 25 novembre

5h-9h : les matinales des 44 locales en édition spéciale

Dans le 9h-12h des livres à connaître sur les forêts de sa région, leur histoire, les musées dédiés… ( Côté Culture ), comment bien cueillir les champignons en forêt, se chauffer au bois… dans Côté Experts , les produits de la forêt dans l’assiette, l’agroforesterie, des chefs qui puisent leur inspiration dans les produits de la forêt dans Côtés Saveurs

, Président de l'association "Arbres" et auteur de "Les arbres les plus remarquables de France" et , membre de la confrérie du gland d'Allouville-Bellefosse 13h-14h : Ma France - Wendy Bouchard en direct depuis la fôret de Chiberta à Anglet au Pays basque

14h - 15h : C'est la vie - Géraldine Mayr reçoit Geoffroy Delorme, surnommé l'homme-chevreuil, il est photographe animalier, conférencier et auteur

15h - 16h : Bonjour Docteur - Géraldine Mayr et Jimmy Mohamed font le point sur l'éco-anxété avec le Pr Antoine Pelissolo, chef de service de psychiatrie du CHU Henri Mondor à Créteil

Le 16/18 consacré au patrimoine forestier, à la forêt loisirs - l’écotourisme, la randonnée en forêt…. Le « Tour de France des initiatives » aura pour thème la plantation de mini forêts urbaines partout en France

Le même jour, une trentaine de classes en particulier de lycées agricoles vont participer avec l'ONF et des coopératives forestières à des opérations de sensibilisation sur le terrain et/ou de replantation

