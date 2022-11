Journée spéciale "sobriété énergétique" lundi 14 novembre : vos idées, nos cadeaux, nos invités

Alors que les températures commencent à diminuer, on parle beaucoup de la sobriété énergétique. Que ce soit les particuliers ou les entreprises , tout le monde est à la recherche de bons plans pour pouvoir économiser de l'énergie, car son prix augmente, elle se fait plus rare en raison de la guerre en Ukraine et de l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires . France Bleu Mayenne vous propose ce lundi 14 novembre 2022 une journée spéciale pour mieux comprendre, échanger et même gagner des cadeaux sur la thématique du moment.

Vos idées sur France Bleu Mayenne

Grâce à la consultation France Bleu Make.org vous avez pu faire des propositions pour réduire votre facture énergétique ou celle de la France. Nous vous proposons de poursuivre le débat en direct à l'antenne ce lundi 14 novembre 2022 en nous appellant au 02 43 67 11 11. Vous pourrez échanger avec l'invité de la matinale Eric Prud'homme, directeur de l'ADEME Pays de la Loire à 8h15. Vous avez peut-être décidé de vivre à 19°C avec un bon pull, vous privilégiez le vélo dès que possible : toutes les idées peuvent être partagées sur France Bleu Mayenne

Nos reportages et invités

► Route 53 à 7h10, 8h55 et 8h20 : nous serons en direct d'Origné qui se mobilise pour trouver des compléments ou des alternatives à la voiture

► Dans les journaux de la matinale : reportage avec un couple qui vit malgré lui à 17°C en HLM à Laval, nous évoquerons aussi le succès des pompes à chaleur en Mayenne

► Nouvelle Éco à 7h15 et 12h : Yves, un habitant d’Ambrières-les-Vallées qui a plein de bons conseils.

► Invité de la matinale à 8h08 : Éric Prud’homme EN DIRECT, directeur de l’ADEME Pays de la Loire, l’agence d’état sur la transition écologique. Il nous parlera des bons gestes du quotidien.

► Invité des experts à 9h30 : Julien Glangetas, conseiller France renov' et énergie citoyenne en Mayenne. Il répondra à vos questions.

► Invité dans « ils font bouger la Mayenne 16h40 : Emilien MARC du comité directeur du magasin Leroy Merlin de Saint Berthevin. Il nous expliquera comment les professionnels accompagnent les mayennais

Vos cadeaux

Cette journée c'est aussi l'occasion de vous offrir toutes les heures des PACK ECO (avec des ampoules leds, des mousseurs, des programmateurs, des prises économie d'énergie, des boudins bas de portes…). Merci à nos partenaires l’association SYNERGIE53, France Renov’ et le magasin Leroy Merlin à St Berthevin qui nous permettent de vous donner un coup de pouce dans vos économies

