Participez aux Journées du Moineau à Paris : trois Moineaux sur quatre ont disparu dans la capitale

Pour sensibiliser le public à la disparition des Moineaux à Paris, l'Académie du climat et la Ville de Paris organisent les Journées du Moineau, samedi et dimanche, dans la capitale. Aujourd'hui, le constat est inquiétant : trois Moineaux sur quatre ont disparu à Paris.

Les Moineaux, ces petits oiseaux emblématiques de Paris qu'on appelle aussi les "Pierrots", vont-ils disparaître du ciel de la capitale ? Trois Moineaux sur quatre ont déjà disparu à Paris.

La Ligue de protection des oiseaux (LPO) tire la sonnette d'alarme. Pour sensibiliser le public, l'Académie du climat et la Ville de Paris organisent samedi 26 mars et dimanche 27 mars 2022 les Journées du Moineau.

Pourquoi les Moineaux sont de moins ne moins nombreux à Paris ?

Entre 2003 et 2016, la population de Moineaux à Paris a diminué de 73%. Cela correspond à une baisse de 10% par an. C'est dans l'Est et le Sud de Paris que la baisse est la plus forte.

Selon les spécialistes, les Moineaux ne trouvent plus d'endroit pour faire leur nid dans la capitale, surtout à cause des rénovations de bâtiments. Les façades souvent très lisses ou vitrées ne laissent aucune cavité pour les nids.

Ces petits oiseaux ont aussi du mal à se nourrir, car ils trouvent de moins en moins de plantes à graines et d'insectes.

Les Moineaux ont du mal à se nourrir dans la capitale - F.Gonod

L'appauvrissement de la biodiversité dans la ville est fatale au Pierrot

La LPO, qui fait des comptages annuels depuis 20 ans et qui étudie les colonies de Moineaux depuis trois ans, tire la sonnette d'alarme.

Elle estime qu'il faut que les Moineaux et la biodiversité en général soient davantage pris en compte dans les travaux de rénovation et pour les nouvelles constructions.

Il faudrait aussi revégétaliser la ville.

Journées du Moineau samedi et dimanche

Une exposition gratuite vous donnera des idées pour protéger les Moineaux. Elle a lieu ce week-end de 11h00 à 19h00 à l'Académie du climat, 2 place Baudoyer Paris 4e en salle Friche.

Une conférence vous permettra de vous informer et de poser des questions. Elle a lieu à l'Académie du climat à 15h00 samedi 26 mars. C'est gratuit mais il faut s'inscrire

Une rencontre avec les observateurs de Moineaux est prévue. Vous pourrez parler de leur expérience et participer à "L'enquête Moineaux" pour compter les oiseaux.

Des Journées du Moineau pour mieux connaître ces oiseaux - L.Lannou

Des sorties de terrain

Le dimanche 27 mars 2022, la LPO-IDF vous propose trois sorties de terrain dans les 12e et le 15e arrondissement. C'est gratuit mais il faut s'inscrire.

Deux rendez-vous possibles dans le 12e : à 9h30 ou à 16h30 11 avenue Daumesnil à l'angle de l'avenue Ledru-Rollin

Un seul rendez-vous dans le 15e : à 9h30 au square Duranton 92-94 rue de la Convention.

Les sorties dureront environ une heure, les participants l’apprécieront mieux s’ils apportent des jumelles.

Ces sorties permettront de découvrir des colonies de Moineaux domestiques, voir où ils nichent, où ils se mettent à l’abri, où ils se nourrissent, et mieux comprendre leurs besoins et le milieu dans lequel ils vivent.