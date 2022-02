La mère et la fille ont rejoint le parc animalier belge dans le cadre du programme européen de conservation de cette espèce en danger critique d’extinction. Les 2 singes arrivent du zoo de Budapest.

Julia et sa fille Moli, deux femelles orangs-outans viennent d'arriver à Pairi Daiza

L'arrivée de Julia et Moli à Pairi Daiza

Julia 20 ans et Moli 8 ans sont arrivées dimanche du zoo de Budapest à Pairi Daiza. Le parc animalier belge accueille désormais 8 orangs-outans originaire du nord de la grande île indonésienne de Sumatra.

L'espèce est en danger critique d'extinction "victime du braconnage et de la destruction de leur habitat forestier, remplacé notamment par d’immenses plantations de palmiers à huile" précise le communiqué de Pairi Daiza. La population de ces grands singes est estimée à seulement 14 000 individus dans la nature.

Dans le cadre du programme européen de conservation le parc belge a décidé d'installer les 2 femelles sur les territoires des mâles Gempa, et Sinta pour optimiser les chances de reproduction de l'espèce.

Moli au zoo de Budapest - Zoo de Budapest

Le parc finance un programme de réintroduction de l'espèce à Bornéo

En plus de son action en Belgique, la Pairi Daiza Foundation travaille en Indonésie pour restaurer le milieu naturel de l'espèce . Elle a participé notamment à la reforestation et à l'irrigation d'un secteur détruit par l'homme avec la création de zones humides et la plantation de 11 000 arbres.

Le parc qui finance aussi un programme de réintroduction de l'espèce. 9 singes recueillis par une fondation locale sont en ce moment sur une île de réadaptation "où ils vont pouvoir aiguiser leurs compétences de survie en conditions réelles. Ils commenceront à se nourrir de fruits sauvages,etc" avant leur retour à la vie sauvage.

Programme de réintroduction de l'espèce à Bornéo - Borneo Oranguta Survival Foundation

En Belgique, vous pourrez voir Moli et Julia dès le 12 février pour la réouverture du parc.