Jura : 15 villages privés d'eau potable

Depuis janvier, 4 000 habitant de 15 villages vivent sans eau potable. Un pesticide dont le relevé dépasse le seuil autorisé a été détecté fin janvier. Les villageois s'organisent et s'entraident pour aller chercher de l'eau potable chez les uns et chez les autres. Reportage à Montmirey-le-Château.

Brigitte est traiteur sur la place du village de Montmirey-le-Château. Elle va chez des amis dans les villages voisins pour s'approvisionner en eau. Régulièrement elle fait le déplacement pour en déposer chez elle, mais également pour son laboratoire, dans lequel elle cuisine des petits plats pour ensuite les vendre dans les marchés. Au total, elle va chercher 50 litres en début de semaine. "J'en ai besoin pour laver mes légumes, mais sinon je m'arrange. Pour faire la cuisine, j'utilise de l'eau minérale" raconte-t-elle.

4 000 habitants concernés

Depuis le mois de janvier, il est strictement interdit de consommer l'eau du robinet ou de l'utiliser pour cuisiner. Un pesticide utilisé par les agriculteurs, plus précisément le métalochlore, est pointé du doigt puisque le relevé effectué par l'Agence Régional de la Santé dépasse le seuil autorisé. Quinze communes sont concernées : 4 000 habitants doivent donc se débrouiller pour s'approvisionner en eau autrement.

Edith tient l'épicerie du village et chaque semaine, elle aussi va chercher des jerricans d'eau potable chez son père. Et quand elle ne peut pas s'en charger, c'est son conjoint qui l'aide. "Ce n'est vraiment pas pratique mais on ne peut pas y faire grand chose" regrette-t-elle. François lui, n'a pas changé ses habitudes. "Ça m'est complètement égal. Je cuisine avec l'eau du robinet et puis c'est tout". En revanche, il ne la boit pas et profite des bouteilles distribuées par la mairie.

Distribution de bouteilles par le maire

La mairie de Montmirey-le-Château est l'une des seules communes à proposer des bouteilles d'eau à ses habitants en attendant de trouver une solution. Le maire, Martin Daune, a débloqué un budget de 4 000 euros pour distribuer 1,5 litre d'eau par jour à chaque habitant. Il organise la distribution le vendredi et samedi sur la place du village et son adjoint les livre directement chez les personnes âgées ou les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. La moitié de ses habitants en bénéficie, l'autre moitié préférant remplir les bidons de plastique chez des connaissances ou amis.

Ce nouveau quotidien risque de durer. Un filtre à charbon sera installé dans les communes concernées pour rendre de nouveau l'eau potable. Seulement cette solution n'est que temporaire et la liste d'attente est longue : l'installation n'aura lieu qu'en juillet.