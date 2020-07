VIDÉO - Il fait du camping sauvage dans le Jura et tombe nez à nez avec un lynx

Joris Anneheim est un étudiant alsacien et photographe amateur. Le jeune homme est un passionné de la faune depuis tout petit. Ce samedi soir, alors qu'il bivouaque avec sa compagne aux quatre lacs près du Frasnois, dans le Jura, il fait une rencontre "inoubliable". Un lynx fait irruption à cinq mètres du couple.

"On a eu du mal à réaliser. On se demandait si c'était vraiment possible", sourit le jeune homme qui a eu le réflexe de sortir son téléphone et filmer la scène. "Le Lynx est un peu le saint-Graal pour un photographe animalier comme moi. Il y a beaucoup de collègues qui le traquent pendant des mois, même des années. Alors le voir presque une minute, c'est magique. C'est vraiment un animal que j'admire. Il est l'un des plus grands prédateurs de France. C'est l'un des plus beaux moments de ma vie".