Jura : un grand Tétras retrouvé mort dans le Massif du Risoux

Il était devenu une vedette locale depuis cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Le grand Tétras du Massif du Risoux apparaissait curieux, voire un peu menaçant, face à un skieur. Ce spécimen rare a été retrouvé mort, samedi 29 mai, sans doute renversé par un véhicule.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La population du grand tétras du massif du Jura est de plus en plus menacée"

Axel Peyric, chargé de mission au parc naturel du Haut-Jura et animateur du plan d'action grand tétras sur le massif du Jura, déplore une "grande perte" surtout compte tenu du peu de spécimen encore présents dans le Jura. "C'est un individu qu'on espérait pouvoir suivre sur une longue période pour étudier l'évolution de son comportement. La population du grand tétras du massif du Jura est de plus en plus menacée."

Le grand tétras a été retrouvé mort par deux ornithologues en promenade. Il aurait été renversé par un véhicule. - Pierre Durlet

Au dernier recensement, en 2020, il y avait 280 individus sur le massif jurassien, coqs, femelles et jeunes. En France, il reste des grand tétras dans les Vosges, dans le Jura et dans les Pyrénées.