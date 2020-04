Jusqu'à une heure et demi d'attente dans les déchetteries du Grand Belfort : les conseils pour éviter le rush

"Malheureusement, ce jeudi et ce vendredi on a eu jusqu'à une heure et demi d'attente" pour accéder aux différentes déchetteries du Grand Belfort ouvertes depuis ce jeudi explique Franck Renaud, le directeur du service des déchets ménagers de l'agglomération, en soulignant le fait qu'il fallait beaucoup "patienter car on a besoin de garder des distances de sécurité entre les différents usagers, on limite donc le nombre de véhicules en haut de quai et on filtre à l'entrée pour laisser peu de véhicules à la foi donc forcément cela prend plus de temps". Il donne ainsi quelques conseils pour éviter le rush et pouvoir déposer ses déchets ménagers plus sereinement.

Ne pas s'acharner

Les agents du Grand Belfort ont posé des jalons à l'entrée des déchetteries pour connaître le temps d'attente : "ici une demi-heure, ici une heure, ici une heure et demi. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de queue, il faut repasser plus tard, et pas forcément se précipiter dès l'ouverture des déchetteries. Maintenant qu'on est ouvert, on ne va pas refermer. On a les mêmes horaires que d'habitude, et le même réglement que d'habitude" explique Franck Renaud.

Trier ses déchets avant de venir

Avant de venir à la déchetterie, il vaut mieux se préparer un minimum. Préparer son attestation et surtout faire un peu de ménage dans son coffre souligne le directeur du service des déchets du Grand Belfort : "Si on veut gagner du temps et faire passer un maximum de personnes, il faudrait que les habitants préparent leur visite à la déchetterie. Il faut, avant de venir, trier dans son coffre par matériau les différents déchets : les déchets issus du bricolage familial d'un côté, les déchets dangereux des ménages comme les peintures, solvants colles, huile moteur d'un autre, les piles et batteries encore à côté. Cela permettra de passer moins de temps en haut de quai et donc de libérer plus facilement la place".