Jusqu'à 37 degrés relevés à la Fnac d'Avignon, la climatisation en panne

L'atmosphère est étouffante dans les rayons du magasin Fnac situé rue de la République à Avignon. La climatisation est en panne depuis le lundi 21 août, alors que le Vaucluse traverse un épisode de canicule particulièrement sévère avec des températures extérieures dépassant les 40 degrés. Une pièce manque pour réparer l'installation. Un salarié a accepté de raconter ces conditions de travail à France Bleu Vaucluse. Nous avons modifié son prénom pour préserver son anonymat.

"Il fait 33 degrés au rez-de-chaussée et 37 degrés à l'étage. L'organisme en prend un coup. On commence à avoir des nausées, des maux de tête. Une collègue a même fait un malaise", explique Gaëtan. La direction met donc à disposition des bouteilles d'eau et tente de rafraichir les rayons avec les moyens du bord : des ventilateurs, et des petits climatiseurs d'appoint. Gaëtan reconnait ces efforts mais n'observe pas véritablement de baisse de la température suite à ces mesures. "Ça souffle de l'air frais, sauf que l'air chaud est rejeté à l'intérieu., Ce sont des petites clim mobiles", décrit-il. La direction de la Fnac assure dans un communiqué que la climatisation devrait être rétablie dans le magasin d'Avignon le lundi 4 septembre au plus tard.

Le droit de retrait en question

Mais d'ici là, que faire si les températures ne baissent pas ? Ce salarié et certains de ses collègues ont réfléchi à exercer leur droit de retrait. Mais selon leur délégué syndical c'est trop dangereux car il juge trop floue la législation du droit de retrait en cas de canicule. En effet, la température n'est pas un critère juridique pour exercer un droit de retrait.

"Le code du travail parle de danger grave et imminent pour la santé ou la vie du salarié. Dans ce cas là, le salarié doit alerter immédiatement son employeur et dans un second temps il peut se retirer si aucune mesure n'est mise en place ou ne peut être mise en place rapidement pour améliorer la situation", explique Maître Jean-Luc Braunschweig-Klein, avocat en droit du travail à Avignon.

Dans le cas précis de la Fnac d'Avignon un autre avocat en droit du travail nous répond : "Vous me parlez de nausées et d'un évanouissement. Un salarié qui a vécu ou vit ce type de situation de santé peut considérer que sa situation va s'aggraver si la climatisation n'est pas réparée et est donc susceptible d'exercer son droit de retrait", précise Maître Frédéric Gault. "Mais dans les faits les salariés ont du mal à exercer ce droit. C'est flou et ça peut être mal perçu par l'employeur", prévient Maître Jean-Luc Braunschweig-Klein.

Pour ces raisons, Gaëtan a avant tout tenu à témoigner pour lancer un débat autour de ce droit de retrait dans un contexte de changement climatique*. "Il faudrait peut-être faire évoluer les conventions collectives dans un premier temps, mais ça peut aller plus haut, surtout si il y a d'autres enseignes dans cette situation, on pourrait peut-être inscrire dans la loi que pour telle température négative ou basse ou pour telle température trop élevée, on peut exercer un droit de retrait"*, s'interroge-t-il. Des députés écologistes et insoumis ont en effet déposé des propositions de loi dans ce sens en juillet dernier.