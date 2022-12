Jusqu'à 80% de pistes de ski ouvertes malgré la douceur : le "miracle" des stations des Pyrénées-Orientales

"Oui, nous sommes chanceux." Jacques Alvarez le reconnait dans un sourire. Le directeur de la station de ski Font-Romeu Pyrénées 2000 se dit ravi de la fréquentation ces vacances de Noël. "Comme l'an dernier, qui était une année record, nous recevons actuellement 10.000 skieurs chaque jour." À Font-Romeu, 70% des pistes sont ouvertes. Aux Angles, c'est le cas de 60% du domaine. Et les stations Trio Pyrénées affichent jusqu'à 80% de pistes ouvertes.

Les domaines des Pyrénées-Orientales s'en sortent donc mieux qu'ailleurs en France, alors que la moitié des pistes françaises sont actuellement fermées par manque de neige, et que le pays a vécu le Noël le plus doux depuis 1997 .

20 degrés en plaine du Roussillon

Malgré les températures très douces, jusqu'à 20 degrés autour de Perpignan, les stations de ski du département bénéficient de leur expérience. "On a toujours eu l'habitude de travailler avec la pénurie de neige, explique Jacques Alvarez, le directeur de Font-Romeu. Nous avons donc réussi à conserver la neige qui est tombée en novembre, et à en produire au bon moment, avec les bonnes conditions de froid."

De nouvelles technologies permettent également de mesurer la hauteur de neige à partir d'une dameuse, afin de produire "juste ce qu'il faut de neige", pour un manteau neigeux agréable à skier.

"Contrairement à ce qu'on peut penser, le soleil est un allié."

Si les stations des Pyrénées-Orientales s'en sortent bien, c'est paradoxalement grâce au climat du département. Quasiment pas de pluie, du soleil, des nuits fraiches en montagne, autant d'ingrédients pour la parfaite recette.

"Contrairement à ce qu'on peut penser, le soleil est un allié, confirme Jacques Alvarez. Quand on voit ce ciel dégagé et ensoleillé, cela permet le phénomène du rayonnement infrarouge pendant la nuit. Le froid traverse le sol pour rejoindre l'atmosphère, et au passage il refroidit notre manteau neigeux, ce qui permet d'éviter la fonte."

