Jusqu'à cent cigognes blanches observées dans l'Yonne depuis début août, "c'est assez inédit"

Levez les yeux, vous verrez peut-être un groupe de cigognes ! Dans le ciel, on les repère souvent grâce à leurs grandes ailes. Depuis début août, les cigognes blanches survolent l'Yonne en direction du Sud, et elles sont nombreuses cette année.

Des groupes d'une centaine d'individus

Depuis le début du mois d'août, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) de l'Yonne, a reçu plusieurs signalements. "On a eu plusieurs groupes, jusqu'à une centaine d'individus observés du côté de Villemanoche, et entre 50 et 70 en Puisaye, elles se sont même arrêtées quelques jours à Saints !" raconte François Bouzendorf, ornithologue à la LPO de l'Yonne.

Voir autant de cigognes, c'est assez inédit !

Selon ce spécialiste de l'étude des oiseaux, cela s'explique par la croissance de la population des cigognes en France et en Europe. Néanmoins, il l'avoue, "voir autant de cigognes, c'est assez inédit!".

Aucune nidification dans l'Yonne depuis quelques années

Si on peut les voir passer en nombre dans le ciel du département, en revanche on ne verra pas les cigognes perchées sur leur nid. "Malheureusement dans l'Yonne, nous ne sommes pas concernés par de la reproduction" indique François Bouzendorf, l'ornithologue de la LPO.

Cela s'explique par l'habitat naturel de la cigogne blanche, qui préfère nicher dans des endroits très humides. "Pas loin de chez nous, on sait qu'il y a par exemple des nids le long du val de Loire dans la Nièvre". Ces oiseaux migrateurs aiment se poser proche des rivières et construire leurs nids sur des grands arbres, comme les peupliers. "Chez nous, dans l'Yonne, on a pas ce genre d'habitat là" regrette l'ornithologue. Toutefois, entre dix et quinze ans en arrière, des nids avaient été observés vers Saint-Florentin. Il n'est donc pas impossible que les cigognes blanches élisent une nouvelle fois domicile dans l'Yonne !