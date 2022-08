La troisième vague de fortes chaleurs de l'été se poursuit, l'interdiction de se promener de 13h à 22h dans les bois et les forêts en Mayenne aussi. La préfecture vient de prendre un nouvel arrêté ce lundi 8 août, valable jusqu'au mardi 16 août, 20h.

Jusqu'au 16 août, il est interdit de se promener dans les forêts mayennaises entre 13h et 22h

Le préfet de la Mayenne prolonge une nouvelle fois l'interdiction de se promener dans les bois et les forêts du département de 13h à 22h ce lundi 8 août. Un nouvel arrêté a été signé, il est valable jusqu'au mardi 16 août, 20h.

Le troisième arrêté

Afin d'éviter des incendies dans les massifs forestiers mayennais, les activités d’exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil, de service, de carbonisation et sciage mobile ainsi que le débroussaillage routier restent également temporairement interdites. Les activités agricoles, comme les récoltes de grandes cultures, la presse (foin, paille) et le broyage doivent être réalisées en présence d’un déchaumeur et d’une réserve d’eau d’un volume approprié. Chaque véhicule devra être équipé d’un extincteur (6-9kg).

C'est le troisième arrêté du genre pris par le préfet de la Mayenne depuis le début du mois d'août.