À Juvignac, on ne mégote pas avec l'environnement

Juvignac (Hérault) a installé 10 cendriers à sondage dans les rues de la ville. Le but : inciter les fumeurs à ne plus jeter leurs mégots par terre en répondant à une question ludique ou instructive. De plus, les mégots récupérés sont recyclés en énergie thermique.

Yoni arrive au parc Saint-Hubert pour une petite séance de sport. À l'entrée, un des 10 cendriers à sondage qui ont été installés à des endroits fréquentés de la ville : arrêts de bus ou de tramway, parvis de l'hôtel de ville... "Moi ce que je vois, c'est un cendrier qui pousse les gens à mettre leur mégots dedans en répondant à des questions".

Plutôt chocolatine ou pain au chocolat ?

Ce sont des questions simples et courtes qui peuvent être ludiques ou bien informatives, notamment sur le thème de l'environnement. Le fumeur peut alors glisser son mégot sous l'une des deux réponses proposées, ce qui fait office de vote. Exemple : combien de temps un mégot met de temps à se dégrader quand il est jeté dans la nature? 12 mois ou 12 ans ?

"Avec le recyclage, le coût du ramassage des mégots est moindre pour la commune"- (Olivier Andrade, Cocoon Start)

"Les mégots mettent 12 ans à se dégrader complètement et surtout beaucoup de mégots sont jetés dans les bouches d'égout qui vont directement dans la mer et donc polluent les océans" rappelle Justice Blot, adjointe chargée de la démocratie locale. C'est dans le cadre du budget participatif de la ville que ce projet a pu être mis en œuvre.

La Manufacture, un budget participatif

C'est à Bordeaux que Olivier Andrade, président de l'association Cocoon Start, a puisé son inspiration. "C'est une ville qui les a mis en place et on s'est aperçu qu'il n'y avait plus du tout de mégots par terre, autour des cendriers alors qu'a Juvignac, où il n'y avait pas de cendriers, on a été surpris par la quantité de mégots sur les trottoirs. Le rapport a été vite fait". Particulièrement sensible à la cause environnementale, il a proposé son propre projet.

Rien ne se perd

Même si tous les habitants de la ville ne sont pas au courant, ils sont séduits par l'idée d'avoir des cendriers dans la rue. "Vous les voyez les mégots là, c'est devenu banal de les voir par terre" fait remarquer l'un. "Franchement des fois c'est gênant et même dans le tram, on en trouve le soir" se désole une autre alors qu'une troisième ironise "c'est plus simple de les jeter par terre que de se bouger et de les jeter dans un cendrier".

Tous les mégots récupérés seront recycles par une société de l'Isère en énergie thermique, en valorisant la chaleur dégagée par leur combustion.