Kano, le nouveau girafon du zoo de La Flèche a désormais deux mois

Kano a grandi d'environ 30 centimètres depuis sa naissance mi-janvier, il mesure désormais deux mètres et pèse près de 100 kilos, contre une tonne pour son géniteur qui lui fait six mètres de haut.

Kano est une ville au Nord du Nigéria, zone dans laquelle se trouvent à l'état sauvage les girafes de l'espèce du girafon du zoo de La Flèche. Le personnel du parc sarthois a donc choisi de lui donner ce nom, en référence à ses origines africaines. Et comme s'il était né dans la savane, Kano s'est mis sur pattes très vite après sa naissance. Dans la nature, la présence de prédateurs oblige les girafons à être debout un quart d'heure après avoir été mis au monde.

Le girafon mesure déjà deux mètres et pèse près de 100 kilos

Au zoo, pas de prédateur, mais un soigneur attentionné : "quand je suis arrivé un matin, Kano était là, encore humide, mais il avait été lavé par sa mère". Paul Barbonnais regarde depuis chaque jour les progrès du girafon : "le petit apprend par mimétisme et commence à mâchouiller des feuilles." Le "petit" mesure tout de même deux mètres à deux mois et pèse déjà près de 100 kilos. Dans trois ans, Kano aura la taille son père soit six mètres de hauteur et pèsera comme lui une tonne.

Kano partira de la Flèche dans environ trois ans

Mais une fois la maturité sexuelle atteinte, pas question pour Kano de rester avec son géniteur à La Flèche . Dans ce groupe, il y aurait alors un mâle reproducteur de trop. Alors Kano entrera dans un plan d'élevage européen. Direction un autre zoo. Une étape essentielle pour Paul Barbonnais : "il y a 25 ans, on ne comptait que 49 girafes du Niger à l'état naturel, aujourd'hui grâce à des plans financés par des Etats ou des parc zoologiques, elles sont environ 600. C'est pour ça que je travaille tous les jours, pour que nos girafes, elles aient des cousines qui ne s'éteignent pas."