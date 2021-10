Karine Bonacina, Directrice Régionale de l'Agence de l'Eau, est notre invitée Grand Format ce mercredi matin

L'eau est le bien le plus indispensable pour vivre. Mais soit on en manque, soit on en a trop parfois. Des eaux usées qui se déversent en pleine nature, des réseaux qui fuient, de l'eau qui manque pour les cultures... On en parlera ce mercredi avec notre invitée Grand Format.

L'Agence Régionale de l'Eau pour le bassin Rhône Méditérranée Corse vient de faire un constat très inquiétant. Six millions de mètre cubes d'eaux usées et non traitées, soit l'équivalent d'environ 2000 piscines olympiques, se sont déversés l'année dernière en pleine nature, sans aucun contrôle, et rien que pour l'ex Languedoc Roussillon.

L'agence veut donc lutter contre ce qu'on appelle l'imperméabilisation des sols. Car pourquoi autant d'eau non traitée se déverse en pleine nature ? Parce ce que les sols sont de plus en plus imperméables et les eaux de pluies, qui elles sont propres et parfois très importantes dans notre région mais qui ne pénètrent plus dans le sol à cause de l'urbanisation, encombrent les réseaux d'eaux usées et les font donc déborder.

Un vrai problème

Mais il y a aussi le problème des fuites d'eau potable. Un tiers de cette eau serait perdue à cause de réseaux de distribution défectueux et vieillissants. Il y a aussi le problème de la ressource en eau, qui nous fait cruellement défaut parfois au printemps et à l'été, et puis qui tout d'un coup, va nous tomber sur la tête au mois de septembre et provoquer de gros dégâts.

On va donc évoquer toutes ces questions ce mercredi matin avec Karine Bonacina, Diriectrice Régionale de l'Agence de l'Eau.

Comment économiser l'eau, comment la valoriser, comment la protéger ?