King Julian, nouvelle star de la réserve zoologique de Calviac-en-Périgord en Dordogne

"Il est magnifique! Il a un pelage qui donne tellement envie de le toucher..." Venue de Coursac près de Périgueux, Stéphanie semble séduite par King Julian, le tout nouveau pensionnaire de la Réserve zoologique de Calviac-en Périgord, près de Sarlat, en Dordogne. "Ce n'est pas nous qui l'avons nommé ainsi précise Emmanuel Mouton, le créateur et responsable de la Réserve zoologique de Calviac, c'est le zoo d'Ostrava, en République tchèque. Et ce n'est pas du tout un lémur catta, comme dans le dessin animé Madagascar. C'est un lémur à collier blanc. ll y a un dimorphisme sexuel très accentué chez ces animaux, c'est le mâle qui a donné le nom à l'espèce avec ce collier blanc qui est très très caractéristique".

Un animal en danger critique d'extinction

Arrivé le 15 février dernier en Périgord, KJ comme le surnomment ses soigneurs, est l'un des rares représentants de son espèce en captivité. Quatre parcs seulement en possèdent en Europe. Dans son pays d'origine, Madagascar, le lémurien à collier se fait de plus en plus rare, victime des brûlis et de la déforestation. "Le lémur à collier fait partie des 25 primates les plus menacés au monde précise Emmanuel Mouton. L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature a dressé cette liste rouge et il est en danger critique d'extinction, la dernière étape avant l'extinction."

Objectif reproduction

La Réserve, dont la vocation est la protection des espèces menacées, espère donc que King Julian et sa future partenaire auront des petits. Une femelle en provenance du Zoo du Pal dans l'Allier est en effet attendue le mois prochain. Ce qui ne garantit pas forcément la réussite de l'opération explique prudent, Emmanuel Mouton. "Ça dépend des individus, ça dépend des couples qu'on forme explique le spécialiste. Cette espèce est réputée pour ne pas être très facile à reproduire. Mais des espèces un peu similaires comme le lémur à ventre roux. se reproduisent plutôt bien. Donc on a espoir. Il suffit de former le bon couple".

