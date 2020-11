Le quartier de la gare de Cagnes-sur-Mer sera entièrement transformé d'ici 3 ans.

C'est l'un des plus gros chantier de la Côte d'Azur en ce moment: le réaménagement de la gare et du quartier de la gare de Cagnes-sur-Mer. Plus de 40 millions d'euros et au moins 3 ans de travaux. Les premiers coups de pioche ont été donnés il y a maintenant 6 mois. On fait le point.

"J'ai vu le projet sur les plans et ca me parait bien. Ca va apaiser le quartier, la circulation; le rendre plus sympa. Mais on va quand même attendre que tout soit terminé." Voilà en quelques mots comment Eric, habitant du quartier de la gare de Cagnes, résume ce qu'il vit et attend pour le futur. Prudence donc pour ce trentenaire qui vit depuis 6 mois au milieu des grues, de la ferraille, des algécos et autres engins de chantier. Ce grand projet a en effet débuté en mars dernier et a tout d'abord consisté à refaire tout le réseau d'écoulement des eaux du Malvan pour lutter contre l'inondabilité du secteur. Désormais, les canaux souterrains ont été doublés. Cette partie du projet est presque terminée.

Une esplanade arborée de 10.000 m2

Commence maintenant la deuxième partie de cette grande requalification. Les ouvriers construisent un parking relais de 300 places pour que les gens du moyen pays viennent prendre le train dans cette future gare multimodale. Le bâtiment même de la SNCF va être entièrement refait. Enfin pour ouvrir la zone coincée sous l'autoroute et qui ne voyait pas vraiment le ciel, une énorme esplanade arborée de 10.000 m2 est en train de voir le jour en face de la gare et des voies ferrées.

Création d'une nouvelle rue, plus directe vers l'A8.

La troisième partie du projet s'attaquera à la circulation dans le quartier. De nombreux azuréens vivant sur Vence, La Colle-sur-Loup, Saint-Paul ou Cagnes-sur-Mer passaient par là pour aller sur l'A8 en direction de l'Ouest. "Nous allons créer une nouvelle voie de circulation qui ira directement vers l'autoroute, explique Louis Nègre, le maire de Cagnes-sur-Mer. Nous avons acheté le foncier et maintenant nous passons à la réalisation. Cette tranchée sera aussi l'occasion d'y construire un parc avec des arbres, une promenade pour embellir le quartier." L'ensemble de cette énorme requalification coûtera plus de 40 millions d'euros mais la commune n'en paiera pas une grosse part. La municipalité a en effet chercher des financements partout; métropole, département, région, Europe, etc. Une bonne opération financière d'après le maire qui espère voir tout terminé avant la fin de son 6ème mandat.