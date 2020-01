L'A480 en voie d'élargissement

Après un an de travaux, l'avancée du chantier est visible, voire spectaculaire. 300 ouvriers y travaillent en permanence jusqu'à la mise en service de la troisième voie dans 2 ans, en 2022. Visite du chantier.

L'horrible mur gris de 600m de long qui donne une mauvaise image de Grenoble depuis plusieurs décennies, le long du quartier Mistral va être démoli pour laisser la place à un nouvel ouvrage totalement végétalisé et absolument acoustique.

Il sera remplacé par un mur anti-bruit, plus performant, plus haut, plus beau car végétalisé.

Mais le chantier le plus spectaculaire, en ce moment, surtout pour ceux qui sont coincés au volant : c'est l'élargissement du viaduc sur l'Isère pour le mettre à deux fois trois voies. Plusieurs grues dans les airs et ce qu'on ne voit pas ce sont les barges et bateaux sous le pont où les ouvriers travaillent sous la conduite de Stéphane Pison, responsable des ouvrages d'art pour Campenon-Bernard.

Et travailler dans l'eau, évidemment, ça ne coule pas de source :

Autre pont : Catane où les piles ne sont pas toutes assez espacées pour laisser passer la 3ème voie. Il faut ouvrir une voie sous le pont à gauche de la pelleteuse jaune. Les travaux ont commencé. Un tronçon de pont sera bâti puis glissé sous la chaussé. Le Tram C ne circulera pas du 8 juin au 20 août sous le pont de Catane.

Autre nouveauté visible : un nouvel accès à l'autoroute, à partir de la presqu'île. La future bretelle Horowitz pour aller vers le Nord, vers Lyon. Elle complétera celle du synchrotron qui ne permet QUE de quitter l'autoroute.

Pour ce chantier, les entreprises utilisent un chemin d'accès (sur la droite de la photo) qui par la suite deviendra une route métropolitaine.