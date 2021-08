L'accès au plateau de la Molière interdit aux voitures ce week-end

L'opération s'appelle "Un bol d'air pour la Molière, allez-y sans voiture". Elle permet de limiter l'accès aux voitures sur le plateau de la Molière, dans le parc naturel régional du Vercors.

Des navettes sont mises en place toutes les 45 minutes, de 9h à 18h, au départ de la station de ski de la Sure, à Autrans-Méaudre-en-Vercors.

Des pics d'affluence le week-end du 15 août

Le plateau de la Molière est soumis à une fréquentation touristique de plus en plus forte. "Le 15 août dernier, nous avons eu _plus de 350 voitures sur le parking du plateau_. Normalement, c'est un parking pour 60 véhicules", signale Hubert Arnaud, maire d'Autrans-Méaudre-en-Vercors.

Alors pour contrer cette surfréquentation, une consultation citoyenne a été lancée. Habitants, élus et chargés de mission du Parc naturel régional du Vercors ont réfléchi à des actions pour gérer l'affluence de ce site naturel. Et ce n'est pas la première fois cet été qu'un site est victime de son succès. Jusqu'au 31 août, il est interdit de planter sa tente et de bivouaquer dans la réserve naturelle des Hauts-de-Chartreuse.

à lire aussi Hauts-de-Chartreuse : les bivouacs avec tentes interdits à partir du 1er août

Environnement et sécurité

Respecter la faune et la flore du plateau, c'est un des objectifs de ces navettes. Protéger l'écosystème, limiter les émissions de CO2 mais aussi sécuriser les randonneurs. L'état et le gabarit de la route ne permettent pas de supporter une telle affluence. "Les croisements peuvent être difficiles et dangereux. Et le stationnement de nombreux véhicules sur le parking du plateau bloque l'accès pour les secours", explique Noémie Lassauge, du parc naturel régional du Vercors.

Ces navettes payantes sont testées du vendredi 13 août au mardi 17 août. Comptez 5 euros par personne, et 13 euros pour les familles.

Et si l'expérimentation est concluante, elle sera peut-être pérennisée pour "envisager un avenir sans voiture au plateau", sourit le maire Hubert Arnaud.