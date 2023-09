L'accès aux déchetteries de la métropole d'Orléans sera limité aux habitants métropolitains en janvier 2024

C'est officiel : au 1er janvier 2024, les déchetteries et végé'tris de la métropole d'Orléans ne seront accessibles qu'aux habitants de la métropole, préalablement inscrits. A l'entrée des bâtiments sera mis en place un système de lecture de plaques d'immatriculation . Une décision prise pour limiter le nombre d'utilisateurs extérieurs qui viennent utiliser ces services de la métropole, sans y résider. Et chez les usagers rencontrés à la déchetterie de Saint-Prévy-Saint-Mesmin, les avis sont partagés.

ⓘ Publicité

Il y a ceux qui sont plutôt contre, comme Anne, qui vide son coffre rempli de vieux mobiliers de jardin : "Je me dis que ceux qui n'ont pas de déchetterie, c'est dommage pour eux. S'ils ont des choses à jeter, autant qu'ils utilisent les services pour ça, plutôt que de les jeter dans des déchetteries sauvages ! SI je n'avais pas de déchetterie près de chez moi, je ne sais pas comment je ferai." Léa, accompagnée de sa soeur, est du même avis : "Si on ne les laisse plus accéder aux déchetteries, les gens vont mettre leurs débris dans la rue ou dans des garages, et au final ce sera encombré partout !"

Car, souligne Isabelle, trop d'objets encore bons risquent d'être jetés : "On n'a qu'une déchetterie autour de la métropole, donc tous ceux qui ne font pas partie de la métropole et qui n'en ont pas près de chez eux, c'est dommage. Il y a plein d'objets encore bons : du parquet tout neuf, ces poignées de porte que je viens de récupérer, ou même ces vieilles portes ! Si on les récupère, ça leur donne une seconde vie." La trentenaire aimerait justement qu'il y ait davantage de déchetteries et de recyclerie sur le territoire.

Favoriser une baisse "drastique" des déchets de la métropole

Et il y a ceux qui sont pour, comme Dominique et son mari : "On fait la queue partout, et quand on regarde les immatriculations autour, ce ne sont pas toujours des gens d'ici, il n'y a pas que du 45. Ce serait bien que ça ne soit que pour nous", acquiesce-t-elle. David s'agace aussi des files d'attente parfois longues devant chaque pôle de la déchetterie : "Parfois on n'a même plus de place pour nos déchets, ce n'est pas normal !" Mais il veut souligner une innovation très positive de la déchetterie De Saint-Pryvé : le Comptoir du Réemploi, créé il y a quelques mois, qui permet de revendre des objets en seconde main. "Ils réemploient des gens qui ont perdu leur boulot et qui sont en réinsertion.", explique-t-il. "Ce sont des gens formidables avec des mains en or ! Je leur ai déjà déposé des articles électroniques là-bas, ils les refont et ils les revendent, donc je trouve ça chouette ! C'est une super initiative, il en faudrait plein."

Thierry Cousin, maire de Saint-Prévy-Saint-Mesmin et vice-président de la métropole chargé des déchets, défend cette mesure pour les habitants justement : "Les habitants de la métropole payent des impôts, ont des infrastructures, donc il n'est pas normal que d'autres personnes viennent bénéficier de ces infrastructures. Comme de toute façon, dans les années qui viennent, on payera en fonction des tonnages que la métropole pourra faire, on a besoin aujourd'hui de réduire nos déchets."

À écouter La nouvelle éco : les ressourceries de plus en plus nombreuses dans le Loiret

Car justement, pour l'élu, cette mesure vise à favoriser la diminution des déchets au global dans la métropole : "C'est déjà bien car la population de la métropole a augmenté ces dernières années mais les quantités de déchet stagnent, donc on observe une légère baisse. Mais on sait qu'il y a entre 3 à 6% de personnes extérieures à la métropole qui utilisent nos déchetteries et végé'tris. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que ça baisse de façon drastique !" Et c'est là aussi que le Comptoir du Réemploi entre en jeu : "On a un gros succès, on arrive à donner une deuxième vie à beaucoup d'objets, donc maintenant, il faut laisser vivre la structure pour pouvoir quantifier à la fin d'année 2023 les dizaines de tonnes qu'on aura réussies à détourner de la destruction."

Pour s'inscrire, il faut aller sur le site de la métropole d'Orléans en vous munissant d'un justificatif de domicile et de votre carte grise.