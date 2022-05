L’accès aux îles Lavezzi limité par des quotas dès l’été

Un plan de gestion des sites prestigieux de la Corse se met en place, la sur-fréquentation pose problème à Bavella, sur la Restonica mais aussi dans l’extrême sur de l’île. L’office de l’environnement de la Corse applique dès maintenant des mesures sur les Lavezzi, un plan de gestion souhaité par l’Assemblée de Corse, une concertation a eu lieu ces derniers mois. Il s’agit de limiter l’accès aux visiteurs à terre, mais le controle des flux en mer est aussi d’actualité. Jean Michel Culioli est chef du service des espaces protégés pour l’OEC.

Une forte reprise des visites après le Covid

Les Lavezzi, nous sommes là dans une réserve naturelle après deux années de Covid la fréquentation touristique a été très importante en fin de saison dernière. Cette problématique a été soulevée déjà dans les plans de gestion successifs pour la gestion de la réserve. L'Assemblée de Corse nous a demandé de mettre en place un plan expérimental l'an dernier au mois d'octobre et c'est ce que nous avons fait avec le comité consultatif de la réserve. On a mis en place un groupe de travail pour définir la notion de quota, c'est à dire arriver sur une petite île de 69 hectares avec 9000 mètres carrés de plage et trois kilomètres de sentiers qui sont seulement autorisés au débarquement. C'est d'essayer de trouver un juste équilibre entre les nécessités de la préservation de la biodiversité, et puis le maintien d'une certaine forme d'activité.

L' accès à ces eaux turquoises désormais limité © Getty - Marius Roman

Des quotas dès cet été

"En décembre dernier, on a décidé de ne plus dépasser un nombre maximum de 2000 personnes par jour présents sur l'île, les dernières années on dépassait les 3500 personnes. On parle d'un quota maximal par jour et puis on parle aussi d'un quota annuel. Il faut revenir sur des notions à 2026/2030 à une fréquentation annuelle de 150 000 personnes, ce que l'on avait à peu près dans les années 2010. Donc il est aujourd'hui important de mettre en place ce plan qui est une canalisation du public, la mise en place de points d'information et de réglementation très forte. C'est à dire que dès qu'on dépassera on sortira des sentiers, on sera en infraction. On procède aussi à _la fermeture de dix zones de tranquillité sur les Lavezzi, ces zones sont actuellement en train d'être fermées. Des zones de tranquillité où plus personne ne pourra se rendre"_.