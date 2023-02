L'aciérie Celsa du port de Bayonne devra réduire ses déchets, les arrêtés préfectoraux retoqués

"C'est une avancée importante, le tribunal a reconnu les nuisances et a ordonné aux préfectures de modifier les arrêtés". Bertrand David, l'avocat qui défend les près de 80 riverains et associations environnementales du port de Bayonne se félicite de la décision rendue ce jeudi 2 février par le tribunal administratif des Pyrénées-Atlantiques. Il va obliger l'aciérie Celsa France du port de Bayonne à diminuer ses rejets polluants dans l'eau et ses nuisances sonores, en contraignant les préfectures à réécrire leurs arrêtés.

Le port de Bayonne est à cheval sur les deux départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. Ce sont donc les deux préfets qui étaient assignés par les riverains. Ils ont maintenant six mois pour rédiger de nouveaux arrêtés et décider des taux à atteindre, en accord avec l'industriel, pour faire baisser la pollution. "C'est également une victoire juridique grâce à des dispositions spécifiques di code de l'environnement. Les arrêtés devront être modifiés pour insuffisance alors qu'ils sont déjà anciens", précise l'avocat qui rajoute : "Des décisions à ce point favorable, c'est rare, c'est le début d'une reconnaissance pour les riverains, et plus largement c'est aussi la reconnaissance d'une problématique spécifique aux industries du port de Bayonne".

Il existe d'autres recours pendants devant le tribunal administratif, qui visent d'autres industries du port. Celsa France a été contrôlée 14 fois ces quatre dernières années, selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. L'entreprise n'a pas fait l'objet de sanction administrative ni de procès-verbal.