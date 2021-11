L'actrice Anny Duperey soutient le combat des anti-éoliens en Creuse

Les opposants au développement de l'énergie éolienne en Creuse ont un soutien de poids : Anny Duperey les a rejoints dans leur combat. L'actrice, qui habite en Creuse depuis 45 ans, appelle à manifester à Guéret samedi contre la réalisation de nouveaux projets éoliens.

Ce rassemblement est organisé à 10h devant le siège de la communauté d'agglomération par une vingtaine d'associations. En 2021, il y a 38 éoliennes dans le département. En 2030, il pourrait y en avoir près de 300 d'après le schéma des énergies renouvelables de la région Nouvelle Aquitaine.

Les éoliennes ne rapportent rien et ne servent qu'à détruire le paysage

La Creuse compte 38 éoliennes en 2021. © Radio France - Valérie Menut

Développer l'éolien : une fausse bonne idée écolo ?

Anny Duperey fustige le bénéfice écologique totalement nul, selon elle, des éoliennes : "pour maintenir une éolienne de bout, il faut l'équivalent sous terre de 2 HLM en ciment". Elle dénonce aussi "la puissance des lobbies". "Il est un devoir citoyen de dire non aux compromissions, non à des choses de 240 mètres de haut qui seront obsolètes au bout de vingt ans et qui ne rapportent rien. Elles ne servent qu'à détruire un paysage qui est un trésor."

Un nid à argent et une gangrène dans nos campagnes

Le président du collectif creusois anti-éolien Jean-Luc Méchin estime quant à lui que les éoliennes sont un "nid à argent" pour les promoteurs, une "gangrène" dans nos campagnes et qu'elles sont trop souvent implantées dans des zones où il n'y a pas de vent.

En pleine conférence sur le climat en Ecosse, les dirigeants du monde entier cherchent des solutions pour développer les énergies renouvelables. En France, l'éolien représente 7% de la production selon RTE, devant le photovoltaïque '2%) mais loin derrière el nucléaire (67%).