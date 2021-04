L'aéroport d'Epinal-Mirecourt pélicandrome de la zone Est

Changement climatique, sécheresse, arbres fragilisés par les attaques de scolytes. Les incendies de forêt ne sont plus l'apanage du Sud. Toutes des régions sont touchées à des degrés divers. L'aéroport d'Epinal-Mirecourt va ainsi devenir la base d'intervention des avions bombardiers d'eau Dash-8.

Prévenir et combattre les incendies de forêt dans la zone-Est qui regroupe 18 départements et les zones frontalières d'Allemagne de Belgique du Luxembourg et de Suisse. C'est la raison d'être du pélicandrome de l'aéroport d'Epinal-Mirecourt. Autrement dit la possibilité de faire intervenir un avion bombardier d'eau de type Dash-8 si le besoin s'en fait sentir. L'un de ces appareils s'est posé aujourd'hui dans les Vosges en guise de démonstration.

Les 5 Dash-8 qui composent actuellement la flotte française sont basés à Nîmes. Il leur faut 1 heure 10 de vol pour rallier l'aéroport d'Epinal-Mirecourt. Chaque avion peut emporter 10 tonnes d'eau et de produit retardant à chaque rotation. Au sol il faut 6 minutes pour remplir les cuves, moteurs tournant, alors que la mission se prépare.

D'ou la nécessité d'une infrastructure particulière. Une cuve mobile ou fixe contenant les 10 000 litres d'eau, mais aussi la possibilité de faire rapidement le plein de carburant et de disposer d'une salle de communication et d'alerte. Il faut également penser au logement sur place des équipages et éventuellement des mécaniciens. Chaque Dash-8 doit être révisé entièrement toutes les 48H00.