L'agglo de Valence-Romans presque aussi polluée que celle de Grenoble

ATMO préconise d'éloigner les constructions nouvelles des grands axes, comme ici la Lacra entre Romans-sur-Isère et Valence

Pour son bilan 2022 publié le 27 avril 2023, l'association ATMO qui surveille la qualité de l'air est allée plus loin que le seul constat. Elle a classé les intercommunalités en différentes catégories selon leurs niveaux d'exposition à la pollution. Et dans la catégorie des agglomérations les plus exposées, se trouve l'agglo Valence-Romans aux côtés de Lyon, Grenoble, Saint-Etienne ou Clermont-Ferrand.

ⓘ Publicité

Dioxyde d'azote, particules fines et ozone

Dans le détail, l'agglomération lyonnaise reste de loin la plus polluée. Mais Valence est juste derrière Grenoble pour les concentrations de dioxyde d'azote qui est principalement lié à la circulation. 93% des habitants de l'agglo Valence-Romans sont exposés à des niveaux supérieurs aux recommandations sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé.

C'est pire pour les particules fines émises surtout par le chauffage au bois : 100% des habitants y sont surexposés.

En été, il faut ajouter des pics de pollution à l'ozone qui touchent l'ensemble de la Drôme et de l'Ardèche.

Construire loin des grands axes

Il y a bien eu des progrès depuis le tronçon limité à 90 km/h sur l'autoroute A7. Mais ATMO préconise d'aller plus loin : un meilleur maillage du réseau de bus par exemple, davantage de chaufferies bois collectives voire l'arrêt des nouvelles constructions près de l'A7 et de la Lacra. Pour l'association, il faudrait au moins éloigner des grands axes les bâtiments recevant des personnes fragiles c'est-à-dire les crèches, les écoles ou les maisons de retraites.