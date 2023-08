L'agglo de Valence Romans sécurise l'approvisionnement en eau sur son territoire

En France, 120 communes sont privées d'eau potable à cause de la sécheresse a annoncé ce mardi 1er août le ministre de la Transition écologique. Pour contrer ce risque, il faut aller chercher l'eau où il y en a, pour soulager les communes où il en manque. C'est la stratégie qu'adopte l'agglomération de Valence Romans : sécuriser l'alimentation en eau potable sur son territoire, alors que l'an dernier, certaines communes s'étaient retrouvées en difficulté.

Les sources du Vercors, qui alimentent une large partie Est de l'agglo, avaient atteint des niveaux critiques et les habitants de Barcelonne, Peyrus, Chateaudouble, ou encore de l'Est de Chabeuil et de Montélier, avaient dû faire des efforts pour limiter leur consommation.

ⓘ Publicité

Pour éviter la pénurie, 900.000 euros d'investissements ont été engagés, cette année (une tranche supplémentaire sera soumise au vote l'an prochain). Des travaux d'"interconnexions", de raccordements ont été lancés afin de relier les communes touchées par la sécheresse (et les voisines) à d'autres sources d'approvisionnement, comme des captages dans les nappes, situées à l'Ouest, par exemple.

Le but est d'inverser le sens de l'alimentation en eau quand la situation devient critique, alors qu'historiquement, la distribution de l'eau potable est assurée de l'Est vers l'Ouest. "On mutualise les puits et les forages existants qui sont excédentaires, pour alimenter les communes en souffrance par ces ouvrages", explique Maxime Durand, le directeur général de la régie Eau de Valence Romans Agglo.

Après travaux, et si la sécheresse devient critique, la commune de Malissard par exemple, ne serait plus alimentée par les sources du Vercors, mais par des captages à Valence, ce qui libèrerait de la ressource pour les communes plus à l'Est.

Un atout aussi en cas de pollution

Ces investissements doivent permettre de répondre au problème du manque d'eau, mais aussi de sa qualité. "Imaginons une ressource polluée : demain on pourra alimenter la commune touchée et la secourir par une autre ressource, ce qui n'était pas le cas actuellement. Ce sera une sécurisation totale du système d'alimentation en eau potable", ajoute Maxime Durand.

Les travaux sont en cours de finalisation, mais pour l'instant, les niveaux de sécheresse ne sont pas inquiétants et l'alimentation en eau se fait toujours par les sources du Vercors. Mais "si la sécheresse perdure ou s'accentue d'ici la fin de l'été voire jusqu'au début de l'automne, les systèmes seront prêts et permettront de secourir les communes de l'Est", assure le directeur général de la régie Eau de Valence Romans Agglo.