L'agglo de Vannes investit 22 millions par an pour lutter contre les norovirus qui polluent les huîtres

Une 6ème zone du Golfe du Morbihan est touchée par des norovirus. Le ramassage, le stockage et la commercialisation des huîtres sont interdits. Thierry Eveno, vice-président de Golfe du Morbihan Vannes agglomération en charge de l'assainissement, parle des solutions sur France Bleu Armorique.

Ces contaminations sont liées à l'assainissement. Expliquez nous ?

Elles sont effectivement liées à l'assainissement. Mais il faut d'abord remonter toute la chaîne. L'être humain est un réservoir de norovirus. L'une des manifestations principales, ce sont les gastro entérites qui via les matières fécales transportent du norovirus vers les stations d'épuration avec les eaux usées.

Sur les stations d'épuration parfois, les capacités de traitement des virus sont saturées . Il y a donc une partie des eaux usées qui repart vers le milieu naturel, l'environnement. Il peut y avoir des concentrations de nouveaux virus et les coquillages sont très réceptifs et très sensibles à ces nouveaux virus. Ça, c'est le circuit classique qui se trouve renforcé actuellement par l'eau du fait de la saturation des sols. On a eu deux hivers, 2020 et 2021, très peu arrosés. Mais depuis la mi-décembre c'est très arrosé. Les sols sont saturés, on parle de nappes hautes qui arrivent jusqu'aux sols et donc du coup, tout le réseau est contact avec l'eau de pluie. Par la porosité, il y a de l'eau de pluie qui s'infiltre dans le réseau.

Qu'est ce qu'on peut faire ? Parce que ce problème est récurrent dans le Morbihan notamment ?

Alors, l'agglomération de Vannes est compétente en matière d'eaux usées depuis le 1ᵉʳ janvier 2020. Donc depuis le 1ᵉʳ janvier 2020, on a commencé à aborder une vision de territoire au travers de ce qu'on appelle "un schéma directeur des eaux usées" qu'on a lancé et qui sera finalisé fin 2024, avec un diagnostic de l'état de tous les réseaux et de tous les équipements. La question est de savoir comment optimiser tous les équipements. C'est un travail sur deux ans qui est en cours. Depuis 2019, depuis la première crise de norovirus, on a investi déjà énormément dans les réseaux. Donc il y a une vraie volonté des élus d'investir dans les réseaux. Pour donner un ordre de grandeur, c'est 22 millions d'euros par an qu'on s'est fixé. Et ça, c'est de manière continue. Pour comprendre l'ordre de grandeur d'investissements en matière d'assainissement de l'agglomération de Vannes, si on prend le budget eau potable et assainissement, c'est 40 % de nos investissements qui vont dans les réseaux, dans l'eau et l'assainissement.

Donc de gros investissements, effectivement, pour trouver une solution. En attendant, quelles sont vos relations avec les ostréiculteurs qui sont touchés par ces pollutions ?

Alors là, je vous parlais des investissements ou des travaux lourds. On a au quotidien aussi un certain nombre d'actions, des contrôles de branchements par exemple qui ont été renforcés. On a aussi mis en place aussi et c'est tout récent, un système d'avertissement qui prévient les ostréiculteurs qu'on a un équipement qui déborde. Cela prévient les ostréiculteurs en même temps que nous. On est vraiment dans une volonté de transparence de l'information. Donc dès qu'on a un débordement, ils sont avertis par les services de l'État qui, eux le sont par des avis de débordement. On a mis en place cette procédure qui doit permettre de renforcer l'anticipation. On travaille de manière régulière avec la profession ostréicole pour voir comment on peut améliorer l'alerte.