L'agglo Maubeuge Val de Sambre sacrée meilleure intercommunalité de France pour la biodiversité

Après avoir obtenu 3 ans le diplôme agglomération nature, l'agglo a reçu la plus haute distinction du concours organisé par l'agence française pour la biodiversité. Une reconnaissance de la revalorisation des friches industrielles en espaces naturels, et des créations de haies chez les agriculteurs.

Ferrière-la-Grande, France

Sur le site de la friche de la fonderie Miroux fermée depuis 2002 à Ferrière la Grande, plus d'un hectare et demi de verdure traversé par un petit cours d'eau, mais pour arriver à ce résultat, l'agglo a du démolir les bâtiments, désamianter, dépolluer le site, et aussi rouvrir le ruisseau des Besaces enfoui sous un mètre de remblais.

Un cours d'eau essentiel pour la prévention des risques d'inondation explique Matthieu Flamme, chef du service environnemental à l'agglo. Le nouveau parc Miroux est d'ailleurs devenu une zone naturelle d'expansion des crues où la nature reprend petit à petit ses droits

On est heureux de voir des poissons recoloniser le fonds du cours d'eau, un certain nombre d'oiseaux qui profitent du site, pas mal d'insectes ce qui est favorable aux hirondelles

Le site est devenu un lieu de promenade en centre ville, où les enfants vont être associés pour monter des projets comme par exemple des hôtels à insectes. Et pour entretenir le parc, l'agglo a choisi l'écopaturage, des biquettes et des brebis nettoient donc le site.

Comme à Ferrière la Grande, d'autres friches ont été végétalisées, à Marpent, Pont sur Sambre, et d'autres projets sont en cours à Rousies, Jeumont ou Maubeuge. Une des priorités de l'agglo depuis 15 ans qui veut transformer ces nombreuses verrues en richesse.

Le financement de haies chez les agriculteurs

Et puis autre action récompensée par le prix c'est l'aide de l'agglo pour la création de haies chez les agriculteurs comme à Saint Rémy du Nord où François Demeure a planté une haie financée par la collectivité pour prévenir l'érosion des sols, de plus en plus importante avec le réchauffement climatique et qui cause des coulées de boues sur la route et dans les habitations.

François Demeure devant sa haie © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Le jeune éleveur a aussi sacrifié une bande de culture pour encore plus prévenir l'érosion.

Et ces haies permettront aussi d'accueillir des insectes et surtout des oiseaux qui avaient disparu du secteur, un plus donc pour la biodiversité.