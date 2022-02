L'agglomération de La Rochelle mise sur les éoliennes pour développer les énergies renouvelables

Pour limiter l'augmentation de la température globale sur terre, cela passe par une série d'engagement des états. La France s'est fixée 2050 pour réaliser son objectif de neutralité carbone. Pour y arriver, les territoires s'engagent tour-à-tour pour réussir cet objectif. La communauté d'agglomération de La Rochelle est sur cette ligne, et veut se fixer l'horizon 2030 pour produire 30% de ses besoins énergétiques avec des énergies renouvelables.

Une unité de méthanisation déjà contestée à Usseau

Le bois, utilisé en tant qu'énergie, ne pèse aujourd'hui que 10% des besoins de la CDA. Il faut en l'espace de 8 ans produire 1000 giga w/h en plus avec des énergies "vertes" pour réussir à passer à 30%. Pour Gérard Blanchard, vice président de l'agglomération en charge du développement durable et de la transition énergétique :

"La méthanisation, la valorisation des déchets de l'agriculture devrait peser 50 giga w/h, avec la création de quatre unités de méthanisation, dont trois en zone rurale." L'une d'entre elle est envisagée à Usseau, sur la commune de Sainte Soulle. Une unité à proximité d'habitations, déjà inquiètent des conséquences sur l'environnement. En fonction des vents, le site pour dégager des odeurs persistantes.

Les panneaux photovoltaïques, pour l'énergie solaire

Le solaire est bien sûr envisagé aussi, avec"l'utilisation de friches, des zones délaissées pour implanter des panneaux photovoltaïques. On peut imaginer aussi en poser sur des toits de bâtiments municipaux, ou de services publics. Les particuliers seraient aussi encouragés."

Le dossier sensible reste celui des éoliennes.

Si aujourd'hui, aucune d'entre elle n'est installée sur la communauté d'agglomération de La Rochelle, il se pourrait bien en fonction de la décision finale du préfet, que 20 à 25 ne s'installent sur la CDA. Les projets ne sont pas portés par l'agglomération, mais par des sociétés privées qui ont déjà pour certaines déjà déposé un dossier.

20 à 25 éoliennes à venir sur la CDA de La Rochelle ?

Selon l'agglomération de La Rochelle ( source site internet ) Trois projets éoliens localisés pour tout ou partie sur le territoire de l’agglomération sont actuellement en cours d’instruction par les services de l’Etat :

Le projet « Nord N11 » porté par la société Eolise prévoit l’implantation de 5 machines (dont 2 sur l’agglomération) entre Vérines et Angliers

Eolise a également déposé une demande pour le projet « L’Aubertière » et ses 4 éoliennes sur un secteur à cheval entre Sainte-Soulle et Saint-Médard d’Aunis ;

La société Engie Green a quant à elle prévu d'implanter 4 éoliennes à l'Est de la commune de Saint-Médard.

Plus au Sud, c'est l'entreprise Energie Team qui travaille sur un secteur englobant Saint-Vivien, Salles-sur-Mer et Croix-Chapeau. L'échéance est un peu plus lointaine et pourrait intervenir à l'horizon 2022/2023. Le projet de 9 éoliennes est évoqué.

La communauté d'agglomération de La Rochelle indique avoir travaillé sur l'élaboration d'un guide paysager, de façon à ne pas conduire à des implantations anarchiques d'éoliennes sur le territoire. Seul 2% du territoire était éligible à des implantations, mais pour éviter de porter atteinte aux paysages, la copie a été revue à la baisse, en réduisant de 40% cette surface.

Les associations regrettent de ne pas avoir été associées à l'élaboration du guide.

Pour Pierre Rivaud, le président de l'association Capres Aunis à Dompierre-sur-Mer ( Comité Associatif de Promotion de la Ruralité, de l'Environnement et de la Solidarité ), la méthode de travail intrigue. "On nous présente maintenant quelque chose de ficelé, sans débats contradictoires. C'est la porte ouverte à l'implantation de tous les projets éoliens en stand by, sauf si la population râle trop ... là on fera peut-être marche arrière."

L'association Capres Aunis organise justement une conférence débat sur l'éolien le lundi14 février prochain. Les projets en Aunis y seront notamment évoqués. Une conférence débat à 18 heures au foyer Rieux.